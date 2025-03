Opinião | Uma mãe de santo, uma antropóloga e o poder das mulheres negras

Mas qual não foi a minha surpresa, quando um dos sistemas de IA gerou a informação de que a expressão “Roma Negra” foi criada pelo escritor Jorge Amado, em seu livro “Bahia de todos os Santos” (1944). Certamente, uma alucinação da IA. Amado é conhecido por explorar em suas obras personagens pretos e temáticas da negritude, como a rotina do povo pobre e excluído, a desumanização, os cultos de raiz africana, a ancestralidade e outros tópicos; mas não é o autor da expressão “Roma Negra”.

Na verdade, o termo envolve duas importantes mulheres, uma brasileira e uma norte-americana, que viveram parte de suas vidas em Salvador no início do século XX. A primeira é a grande Ialorixá Eugenia Ana dos Santos (1869-1938), Obá Biyi, Mãe Aninha, fundadora do terreiro Ilê Axé Opô Afonjá (1910). A segunda é a antropóloga norte-americana Ruth Landes (1908-1991), autora do livro “A Cidade das Mulheres”, que veio ao Brasil para estudar a questão identitária dos negros no país em comparação à segregação vigente nos EUA e optou por pesquisar o Candomblé e as mães de santo em Salvador por sugestão do sociólogo Donald Pierson. Observar e registrar a história de vida de indivíduos de um mundo forjado nas desigualdades era o objeto de sua antropologia.

Em seu polêmico livro “A Cidade das Mulheres” ², Ruth Landes atribui à Mãe Aninha a criação do termo “Roma Negra”: “Uma distinta sacerdotisa chamou a sua cidade [Salvador]de Roma Negra, dada a sua autoridade cultural; foi aqui que as mulheres negras atingiram o auge de eminência e poder, tanto sob a escravidão como após a emancipação. Controlando os mercados públicos, as sociedades religiosas e também suas famílias”.