b) da moralidade visa evitar que a Administração Pública se distancie da moral e a obrigar que a atividade administrativa seja pautada não só pela lei, mas também pela boa-fé, lealdade e probidade;

c) da legalidade demanda que os atos sejam conduzidos de acordo ao quanto previsto em lei. A criação do princípio da legalidade remonta ao surgimento do Estado de Direito, emanado justamente da necessidade de se controlar os atos estatais, dantes arbitrários. Sendo a Administração Pública responsável pela lida com direitos e bens da coletividade, são os interesses dessa que devem ser observados. As sujeições administrativas derivadas dos princípios da legalidade e da indisponibilidade do interesse público impõem, por exemplo, limitações à alienação de bens, que só podem ocorrer nos termos previstos em lei; à contratação de pessoal efetivo, que deve seguir a regra de concurso público; à escolha de fornecedores para firmar contrato, que depende da realização de licitação, e assim por diante;

d) Da proporcionalidade visa a adequada reprimenda ou punição aos atos contrários ao interesse público e tal princípio foi concebido a partir da certeira visão de que os atos administrativos praticados nem sempre tem por finalidade única ou precípua a busca do interesse público. Tal princípio tem o escopo de garantir a legitimidade do ato administrativo ao preservar o equilíbrio, a harmonia e a racionalidade dos atos praticados (Emerson Garcia, in: improbidade Administrativa, 4ª ed. Pág. 83).

Os princípios em comento, portanto, devem estar diretamente presentes em qualquer atuação da Administração Pública, sob pena de continuarmos com a endêmica corrupção que nos aflige desde o começo de nossa história e como lembrado por Roberto da Matta já inicia com um favor pedido por Pero Vaz de Caminha: “peço que por singular mercê, mande vir a ilha de São Tomé a Jorge Osório, meu genro (...). Beijo as mãos de Vossa Alteza” (ob. cit.).