Uma resposta à altura (dos valores fundamentais)

O Direito Penal tem como função proteger bens jurídicos relevantes de agressões significativas. Por meio de uma persecução (investigação mais processo) pune-se aquele que atentou contra valores considerados fundamentais em uma sociedade com o objetivo de prevenir novos ataques e de retribuir o mal que causou. É o que se chama de metodologia inquisitiva. Nesse contexto, surge a questão: como (re)agir diante de atos aterrorizantes, com violência gratuita e absolutamente reprováveis socialmente, como o assassinato de crianças?

A convivência em sociedade é um imenso desafio. Isso porque implica a necessária coordenação de interesses, perspectivas, pressupostos diversos de seres humanos que habitam o mesmo ambiente. A empreitada subiu o nível de dificuldade quando o conceito de território, antes tão palpável e material, passou a incluir distâncias maiores e atmosferas virtuais. Mas não foi só isso. O estágio em que nos encontramos atualmente afronta todos os instrumentos desenvolvidos para atingir uma certa pacificação (ou controle) social, também porque a humanidade e a alteridade se dissipam quando as pessoas passam a ser meros emaranhados de letras atrás de telas planas e os avatares proporcionam interações críveis. Quando a realidade virtual e a material se misturam na concepção de vida de uma pessoa, o ato físico de matar pode ter a aparência de um jogo de vídeo-game e os freios morais perdem sua eficácia.

Como podemos habitar Marte e não sermos capazes de respeitar o vizinho? Como podemos deixar as máquinas escreverem nossos textos se elas podem estimular cérebros humanos a se tornarem insensíveis ao relacionamento interpessoal? Estratégias de manipulação de indivíduos não são novidade. Freud explica o fascínio que um opressor gera em seres humanos que abdicam de sua personalidade em prol de uma necessidade de pertencimento a algo que os transcende. Parece que atingimos um ponto em que a reflexão se impõe: onde vamos chegar se nos algoritizarmos? O que vamos virar se o universo digital se sobrepuser ao mundo de carne e osso?

A educação é, sem dúvida, a melhor arma de combate. Para que a desrealização não aconteça, o conhecimento e a informação precisam ser transmitidos de maneira conectiva e humanizada, com verdadeira atenção à pessoa. Paralelamente, é preciso cuidar do fortalecimento emocional dos nossos jovens, para que as fragilidades naturais da diversidade populacional não sejam potencializadas, levando a patologias e fantasias que resultem em atos de violência. Só que às vezes não dá tempo, porque o estrago já foi feito. Não basta, estão, pensar em estratégias de prevenção, porque o fato considerado abominável pela maioria da população já aconteceu, já causou dores e precisa ser cuidado sob pena de um sentimento de injustiça e do testemunho da repetição dos acontecimentos.

A sede de vingança e punição é o primeiro reflexo humano. Talvez seja uma construção cultural, mas talvez seja ínsito aos nossos instintos primitivos. Fato é que o clamor por justiça com a demonização daquele que teve a audácia de praticar tamanha atrocidade costuma ser a voz coletiva que grita e isso também é violento. E violência apenas tem o condão de gerar mais violência, não resolvendo o problema. A cada ação agressiva teremos uma reação igualmente recheada de sentimentos de raiva e ódio e a restauração social dificilmente será alcançada. A resposta penal vingativa pode matar a sede daquele momento, mas não evita futuras ressacas.

E como faz? É preciso ter calma e evitar agir com os impulsos inconscientes. Precisamos evoluir como sociedade e criar novas estratégias para esse novo e desafiador momento de território infinito, mesclado e coisificação das pessoas. Precisamos voltar a enxergar a humanidade de cada um para daí construir uma resposta conciliatória por meio de uma metodologia dialogal. Para isso, é preciso efetivamente ouvir o outro e suas premissas sem julgamento para entender a raiz de suas motivações e, a partir daí, chegar a soluções satisfatórias para todos os envolvidos.

O Direito e o Processo Penal tradicionais não estão equipados para isso, mas novas ideias vêm surgindo. A Justiça Restaurativa, por exemplo, é um oásis que se abre no deserto de eficiência das respostas penais. O Processo Criminal Transformativo vem na mesma linha de não-violência com uma visão mais sistêmica dos problemas. Mas acima de tudo e de todos precisamos querer: querer enxergar o outro e suas particularidades antes de descarregar nosso caminhão de pedras em quem descumpriu o roteiro, por mais sanguinária que tenha sido a cena do filme de terror.

*Fernanda Regina Vilares, professora de Penal e Processo Penal da FGV-Direito. Mestre e doutora em Processo Penal pela USP. Procuradora da Fazenda Nacional