Uma surpresa radical

Extremistas depredaram prédio do STF em Brasília; danos ainda não foram quantificados.

O momento atual leva a um estado de ânimo completamente alterado. Chamar as pessoas que participam de um movimento partidário e político de terroristas e golpistas é reconhecer a nossa dificuldade e impossibilidade de dialogar com esse segmento que acabou perdendo a eleição por uma maioria, em termos nacionais, até apertada.

Quem quer dar golpe de Estado, não quebra vidraças, não destrói cadeiras, nem arranca portas. Por enquanto, estamos diante de um protesto com violência contra coisas. Há crime sim, porém de destruição de bens públicos, valiosos e preciosos, no entanto, nenhum mais importante que a vida e liberdade do ser humano. E como consequência dessas ações e para reequilibrar a segurança no Distrito Federal foi feita a decretação do estado de emergência, mas cabe observar que isso não seria motivo para afastar o governador do Distrito Federal.

Está na hora da verdadeira tropa de choque entrar em ação. A tropa de choque da política e não a tropa de choque de bomba, cassetete e que brande o Código Penal, dizendo que vai prender os que pensam o contrário. A maioria jovem, sem saber sobre o que estava protestando, outros sem juízo crítico de toda essa situação. Eu fico triste em ver pessoas sendo presas aos milhares e com certeza não há tropa de choque capaz de lidar e controlar os mais de 40 milhões de eleitores que tiveram a opção de voto negada a um programa de governo que acabou vencido.

Está na hora de fazer esse grande número de eleitores entender que somente daqui a quatro anos e, se apresentarem um plano de governo compatível, vai ter uma maioria esmagadora de votos para poder governar o país. Hoje temos uma concentração de poderes no Supremo Tribunal Federal que fere o princípio da jurisdição, o princípio do juiz natural e tudo isso leva a uma disfunção de todo o arcabouço constitucional. E essa disfuncionalidade do sistema ocorre a partir da intervenção do poder judiciário, concentrado no Supremo, em que a maioria, praticamente, calada e emudecida vê os fatos, mas não age nem reage. Ficamos extremamente perplexos com tudo isso.

O que nós não podemos é governar o país com violência, de lado nenhum. Nem por parte das autoridades, nem pelos lados dos manifestantes. Confiscar depósitos, bloquear comunicações, tapar a boca das pessoas e querer proibir as pessoas de pensar, isso é utópico e inconcebível.

Somos um país que já passou por intervenção militar e por julgamentos em que todo mundo era terrorista até que se mostrasse o contrário. Naquela época, uma folhinha de mimeógrafo na mão, dentro de um centro acadêmico, era prova que você queria derrubar o governo. Por isso, éramos imediatamente presos. Pensou diferente você já estava acorrentado e algemado e muita gente perdeu a vida no nosso país por causa disso.

Nelson Calandra. FOTO: DIVULGAÇÃO

Agora, classificar as ações de 8 de janeiro como golpe de Estado vai muito além de qualquer fronteira.

Julgar e condenar os réus antes mesmo de serem acusados e defendidos torna a situação ainda mais difícil.

A menos que no Brasil tenha sido implantado o Direito Penal do Inimigo, próprio de regime totalitários na Alemanha de antigamente. Por isso, acredito que a bandeira que deve ser hasteada, neste momento, é a bandeira da paz. Vamos devolver imediatamente os poderes jurisdicionais aqueles que sabem julgar, sem preconceitos, terrorismo na verdade é violar princípios constitucionais e arrebatar idosos, doentes, jovens e população menos favorecida, como se fossem eles autores dos protestos, enquanto os autores se deliciam assistindo o caos. Até indígenas foram enganados, supondo que nós Juízes seríamos coniventes com qualquer fraude. O heroísmo e a audácia já aconteceram é hora de voltar para as linhas da Constituição. Ela não é um sonho, mas sim uma realidade.

*Nelson Calandra, desembargador aposentado