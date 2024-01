Desconhecimento, medo e solidão. Esses são sentimentos comuns relatados por boa parte dos estrangeiros encarcerados em Hong Kong. O crime cometido por eles também foi o mesmo: tráfico internacional de drogas. Mas as semelhanças vão muito além de um enquadramento jurídico e começam muito antes de eles embarcarem em um avião. A maioria dos presos por esses delitos são carentes de recursos, desprovidos de conhecimento e ricos em ingenuidade.

PUBLICIDADE Já faz quase quarenta anos que saí da Austrália para morar em Hong Kong e mais de duas décadas que decidi trabalhar com detentos nas penitenciárias. Durante esse tempo, já ouvi muitas histórias sobre decisões equivocadas, cheias de dor e de arrependimento. Foi há pouco mais de dez anos que comecei a notar uma realidade diferente e alarmante. A cada nova vista a um presídio, percebia mais e mais estrangeiros presos na situação de “mulas” do tráfico de drogas. A maioria era formada por pessoas simples que aceitaram viajar iludidas pelo vultuoso pagamento proposto. Uma grande soma de dinheiro que seria a solução para o sustento da família, para uma condição de vida melhor ou para pagar uma dívida. Outros foram enganados ou coagidos a participar por membros de facções criminosas que passaram a ameaçar as famílias das vítimas. A promessa financeira, no final, foi substituída por um lugar na cela de uma cadeia e uma pena extensa a ser cumprida a 18 mil quilômetros de casa. Foi em 2013 que veio a ideia de convidar os detentos a escrever cartas que relatassem essas experiências para alertar outras vítimas potenciais sobre os riscos envolvidos e sobre a rigidez da legislação antidrogas de Hong Kong. A gente aprende pelo exemplo e evita viver situações dolorosas ao entender o erro dos outros. Incentivados pela possibilidade de manter seus amigos e familiares longe desse cenário, boa parte dos presos aderiu e assim nasceu campanha No More Mules (Não Mais Mulas, em português e No Más Mulas, em espanhol). Cinco anos depois, a campanha ampliou suas ações e resultou na criação da Voice for Prisoners, organização não-governamental que presta apoio humanitário aos presos. Uma das principais funções da ONG é evitar que o problema se alastre, o que nos leva a viajar o mundo para espalhar a mensagem dos encarcerados e difundir o problema, especialmente nos países que mais enviam pessoas nessa situação.

Publicidade

O Brasil é parte dessa lista e me causa preocupação ver a escalada que levou o país à primeira posição no ranking latino-americano de presos por tráfico no país em 2023, ano em que 13 brasileiros foram presos e hoje aguardam pelas sentenças. Além deles há outros 14 cidadãos brasileiros cumprindo penas em Hong Kong. Considerando os números dos últimos dez anos, é a Colômbia que lidera o ranking latino-americano, com o Brasil em segundo lugar.

É contra essa realidade que lutamos e é para ampliar a voz dos presos que estamos no Brasil nesta semana. Por meio de encontros com familiares, ações de conscientização nas comunidades e encontros com autoridades e lideranças de associações conseguimos evitar que 150 pessoas se tornassem mulas do tráfico nos últimos três anos. Aos presos, oferecemos apoio humanitário, aconselhamento jurídico e até a chance de uma pequena redução de pena, já que todos os participantes da campanha são elegíveis a esse benefício.

A solução para esse complexo problema demanda investimento em políticas públicas que modifiquem a vida das populações vulneráveis e o endurecimento de leis de combate ao narcotráfico em todo o mundo.

É uma realidade distante, mas não podemos esmorecer diante da dificuldade. Sempre que for possível conscientizar um único indivíduo em relação aos riscos de aderir ao esquema de forma a evitar que ele seja recrutado, a nossa voz será ouvida. A experiência de quem cometeu esse erro será amplificada. É a persistência que nos levará ainda mais longe.