Universidade de Londrina abre procedimento administrativo para investigar denúncias de assédio sexual envolvendo ginecologista

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - O ginecologista Mário Sérgio Azenha de Castro, acusado por ao menos seis mulheres de assédio e importunação sexual enquanto se consultavam com ele na Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade (Dasc), órgão que fica dentro do campus da Universidade Estadual de Londrina (norte do Paraná, a 380 km de Curitiba), não está mais atendendo. No final da tarde desta sexta, 24, a entidade afirmou que ele não está atuando desde o dia 18, sexta-feira passada, quando foi denunciado na Ouvidoria por uma paciente de 22 anos.

A reportagem fez contato com a Dasc, que afirmou que Azenha de Castro não está disponível para consultas porque ele estaria 'de férias'. Por meio da nota divulgada nesta sexta, a Universidade não detalhou a natureza do afastamento e disse que, embora já tenha aberto processo administrativo contra o ginecologista, aguardará instrução da procuradoria jurídica para se manifestar.

Uma das pacientes afirma que se sentiu desrespeitada durante um exame de toque na gravidez ( Foto: Reprodução/CRM-PR)

Azenha de Castro é funcionário da Universidade desde 1995. Ele foi procurado diversas vezes pela reportagem para se manifestar a respeito das acusações, mas não retornou os contatos.

A paciente de 22 anos que fez a denúncia se consultou com o médico no último dia 14 para investigar um escape menstrual. Ela afirma que Azenha de Castro começou a falar sobre posições sexuais enquanto gesticulava simulando-as. Ao final da consulta, o ginecologista teria dito que 'homem gosta de dar umazinha no meio da tarde, em qualquer canto, até aqui ali do lado'.

Depois que ela divulgou seu relato nas redes sociais, outras mulheres também afirmaram ter passado por assédios semelhantes durante as consultas. Uma delas, que conversou com a reportagem do Estadão, disse que se sentiu desrespeitada em um exame de toque feito por Azenha de Castro no final da sua gestação.

O Dasc fica dentro do campus da Universidade Estadual de Londrina ( Foto: Divulgação/UEL)

Além da denúncia feita para a Universidade, a jovem de 22 anos denunciou o médico para a Polícia Civil e para o Conselho Regional de Medicina do Paraná, que já havia arquivado uma sindicância contra Azenha de Castro em 2012. Outra mulher, que também se consultou com ele na Dasc, afirma que ele teria sugerido que ela tivesse relações sexuais com algum homem para 'dominá-los', depois de contar ao médico que é lésbica.

LEIA A ÍNTEGRA DA NOTA DA UNIVERSIDADE

"A Reitoria da UEL informa que recebeu as denúncias, por meio do canal oficial da Ouvidoria, referentes a casos ocorridos na Divisão de Assistência à Saúde da Comunidade (Dasc), ligada ao Ambulatório de Especialidades do Hospital Universitário (AEHU). Desde o recebimento da denúncia, na sexta-feira (18), o servidor não está em atuação na Dasc e em nenhum outro espaço da Universidade.

A UEL informa ainda que instaurou os procedimentos administrativos preliminares, encaminhados dentro do rito regimental. O procedimento é sigiloso, com caráter restrito aos envolvidos, que podem acompanhar cada fase da tramitação pelo Sigo, sistema utilizado pela Ouvidoria. Somente após esta etapa, a Procuradoria Jurídica (PJU) se manifestará quanto aos próximos encaminhamentos.

A Reitoria reafirma que a UEL não tolera e não compactua com qualquer tipo de ação de violência física ou psicológica ou de constrangimento contra a mulher, e que situações dessa natureza exigem a máxima atenção por parte da instituição. Nestes casos, há o acolhimento e atendimento por meio do Serviço de Bem-Estar à Comunidade da UEL (Sebec), já colocados à disposição das denunciantes.

Gabinete da Reitoria da UEL"

