Usufruto de investimentos como forma de planejamento patrimonial

Samira de Mendonça Tanus Madeira. Foto: Divulgação

É comum, durante o decorrer da vida, a realização de atividades buscando o Planejamento Financeiro: poupança, investimento em ações, compra de imóvel, e, por fim, a transferência patrimonial, buscando a economia de impostos.

Neste sentido, podemos citar, como exemplo de transferência patrimonial, o usufruto convencional, aplicado, neste caso, em ações. Como qualquer usufruto, a sua constituição poderá ser feita de forma gratuita ou onerosa. Como explica Sílvio de Salvo Venosa, a partir desta escolha, haverão três possibilidades: (i) aliena-se a nua-propriedade, reservando-se ao alienante o uso e gozo de usufrutuário; (ii) constitui-se o usufruto, ficando o alienante como nu-proprietário, ou então (iii) cede-se a um sujeito a nua-propriedade e a outro o usufruto .

O usufruto de ações de sociedade tem sido utilizado em planejamento sucessório, nas situações em que o titular transfere a nua-propriedade ao seu sucessor e mantém a reserva de usufruto. Já o usufruto oneroso de ações, tem sido utilizado como forma de investimento, incluindo-se no rol do Planejamento Patrimonial.

Em um exemplo em que o pai mantém a nua-propriedade e transfere o usufruto para seu filho, verifica-se, tanto pela lei civil quanto pela lei societária, que os rendimentos pertencem ao usufrutuário. Assim, para ele deverão ser diretamente pagos ou creditados os benefícios derivados das ações, uma vez que é ele o titular do direito aos frutos produzidos.

Sendo o usufrutuário o titular do direito aos juros e dividendos produzidos pelas ações, a tributação sobre os rendimentos, se houver, deve ser suportada pelo usufrutuário. Neste caso, pelo filho, uma vez que é ele quem demonstra ter capacidade contributiva, conforme estipula o Código Civil, artigo 1.403, inciso II, que confere ao usufrutuário a incumbência de suportar as prestações e os tributos devidos pela posse ou rendimento da coisa usufruída.

A Solução de Consulta Cosit nº 38, da Receita Federal, assegurou o entendimento de que os lucros e dividendos recebidos pelo usufrutuário das ações ou quotas de capital de empresas são isentos do imposto sobre a renda, a partir da vigência da lei 9.249/95, isto é, janeiro de 1996, assegurando maior segurança jurídica neste tipo de Planejamento Patrimonial.

Por fim, quando falamos de economia fiscal, é certo que o lapso temporal poderá ser decisivo em relação ao ITCMD, ou seja, imposto de doação ou de herança, na medida em que é crescente a busca pelo aumento não só da alíquota do imposto, mas, também, na forma de apuração da base de cálculo. Levando-se em consideração ativos com valor de mercado conhecido, de que são exemplos as ações de companhias abertas, segundo diversas leis estaduais, na transmissão aos herdeiros o imposto incide no momento da abertura do inventário, com fundamento no artigo 1.784 do Código Civil.

O prejuízo resta caracterizado, já que, como se sabe, não é nada difícil ou incomum um inventário durar muitos anos, especialmente quando há desavenças entre herdeiros. Nesses casos, a volatilidade do preço de ativos pode ser especialmente perigosa, caso se considere que o valor de mercado aplicável seria aquele da data da abertura do inventário e não da efetiva transferência das participações ao final do rito sucessório, quando o imposto se tornará devido. Isso significa que, ao decorrer do tempo, se uma ação valia 100 reais na data da abertura e, após anos, passa a valer 30 reais, o cálculo do imposto devido será apurado levando em consideração o valor da abertura da sucessão, ou seja, 100 reais, abrindo brechas para casos em que os herdeiros perdem quase que por completo os valores investidos em ações.

Conclui-se, neste sentido, que a melhor maneira de realizar a economia fiscal é, sem dúvidas, aplicar o mecanismo de usufruto não só em imóveis, mas também em investimentos, como ações, por exemplo, evitando assim prejuízos financeiros.

*Samira de Mendonça Tanus Madeira é advogada (OAB/ RJ 174.354), com especialização em Direito Processual Civil, Planejamento Sucessório e Direito Imobiliário. Extensão em Contract Law; From Trust to Promisse to Contract - Harvard University e Direitos Humanos e Novas Tecnologias pela Universidade de Coimbra. Sócia do escritório Tanus Madeira Advogados Associados, fundado em 1983, com unidades nas cidades do Rio de Janeiro e Macaé- RJ