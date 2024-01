Adquirir um imóvel na planta pode ser uma decisão emocionante e até estratégica, a depender do ponto de vista que se analisa, oferecendo a oportunidade de personalização e muitas vezes custos mais baixos. Porém, é crucial estar atento a uma série de cuidados para garantir que a experiência seja positiva e o investimento seguro.

PUBLICIDADE Antes de se comprometer com um contrato de compra e venda, é vital realizar uma pesquisa aprofundada sobre o incorporador e o construtor responsáveis pelo empreendimento. Verificar seu histórico, reputação e projetos anteriores pode oferecer insights sobre a qualidade da construção, o cumprimento de prazos e a satisfação dos clientes.

Consultar um corretor de imóveis de confiança que conheça sobre os imóveis da região e a valorização da área no entorno do imóvel a ser comprado sempre é uma opção interessante. Certifique-se de revisar minuciosamente toda a documentação legal relacionada ao empreendimento. Analisar desde o memorial descritivo, que detalha as características da construção, bem como o contrato de compra e venda que delimitará os direitos e deveres das partes, é algo que se deve dar prioridade.

Não dispense a ideia de consultar um advogado especializado em direito imobiliário, pois é uma medida sensata para garantir que todos os termos sejam compreendidos e atendam aos seus interesses.

O plano de pagamento é um elemento crucial no processo de compra de imóveis na planta. Entenda as condições, os prazos e as formas de pagamento. Evite surpresas desagradáveis, garantindo que você compreenda completamente os valores, datas de vencimento e possíveis atualizações monetárias.

Publicidade

Mesmo que o imóvel ainda esteja na fase de construção, visitar o local é fundamental. Isso permite ter uma ideia mais precisa da localização, do entorno e das características específicas do empreendimento. Além disso, algumas construtoras oferecem visitas guiadas ao canteiro de obras, o que pode ser uma oportunidade valiosa para esclarecer dúvidas e visualizar o progresso da construção.

Embora os planos de pagamento sejam estabelecidos, é sempre prudente ter uma reserva financeira para possíveis imprevistos. Atrasos na entrega, ajustes no mercado imobiliário ou questões técnicas podem surgir, e estar preparado para essas eventualidades pode aliviar o estresse financeiro.

Certifique-se de que o incorporador ofereça garantias e seguros adequados. Isso pode incluir garantias contra vícios construtivos e a contratação de um seguro que assegure a devolução do valor investido em caso de problemas no empreendimento.

Analise se o Banco que será o responsável pelo financiamento possui alguma política de seguro em caso de falência da incorporadora ou construtora, ou em caso delas não cumprirem com o prazo estabelecido.

Comprar um imóvel na planta pode ser uma excelente oportunidade, desde que sejam tomados os devidos cuidados. A pesquisa, a análise detalhada da documentação, visitas ao local e uma abordagem financeira prudente são passos essenciais para garantir uma transação bem-sucedida.

Publicidade

Ao seguir essas precauções, os compradores podem desfrutar não apenas da emoção de um novo lar, mas também da segurança de um investimento sólido.

Lembre-se: comprar um imóvel é um passo importante, seja para um investidor, seja para o consumidor final que desfrutará da moradia no local, porém, pode se tornar uma grande dor de cabeça se não forem tomadas as precauções básicas para este tipo de investimento.