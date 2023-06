Valor da pensão por morte: o que representa o julgamento do STF?

Fábio Souza. Foto: Divulgação

João morreu aos 50 anos de idade, com 20 anos de contribuição, deixando como única dependente a pequena Maria, com 9 anos de vida. A média das remunerações de João é de aproximadamente R$ 6.000,00. Caso o óbito tivesse ocorrido antes de 13 de novembro de 2019, Maria receberia uma pensão equivalente a 100% desse valor. Mas, pelas regras estabelecidas na Reforma da Previdência, promovida pela Emenda Constitucional 103/2019, a pensão devida a Maria será de apenas 36% da média das remunerações de João, o que corresponde a R$ 2.160,00.

A radical diferença entre os valores pré e pós-reforma da previdência levou ao questionamento da constitucionalidade das novas regras, por meio de uma Ação Direta de Inconstitucionalidade, ajuizada pela Confederação Nacional dos Trabalhadores Assalariados e Assalariados Rurais - CONTAR, perante o Supremo Tribunal Federal (STF). O julgamento foi finalizado em 23 de junho de 2023, e a Suprema Corte, com a relatoria do Ministro Luís Roberto Barroso, não enxergou qualquer vício na nova sistemática de cálculo, que foi declarada constitucional.

Superado o debate jurídico e chancelada a mudança promovida pela Reforma da Previdência, importa agora compreender o real significado da decisão, que vai além da ratificação do novo critério de cálculo. Na realidade, o STF reconheceu a validade de uma quebra de paradigma relacionada à função social da pensão por morte, que, com o passar do tempo, transfigurou-se de um benefício substitutivo da renda responsável pelo sustento da família, para um "alento", nas palavras do Ministro Barroso, "para permitir que os dependentes reorganizem-se financeiramente".

Na condição de simples medida de alívio, deixa de ser um problema o distanciamento radical entre a remuneração do segurado e o valor do benefício que será pago aos seus dependentes. Afinal, a inédita função da pensão é limitada ao fornecimento dos meios de adequação à nova realidade financeira familiar.

Também deixa de ser um problema o caráter temporário do benefício para cônjuges e companheiros e as restrições à acumulação da pensão com eventual aposentadoria do dependente, medidas previstas em sucessivas alterações das normas previdenciárias. Isso porque, reconhecer a pensão por morte como mero instrumento alentador e adaptativo autoriza a validação de restrições fortemente impactantes à fruição do benefício.

O reconhecimento da constitucionalidade da redução do papel protetivo da pensão por morte acena para a existência de espaço jurídico para novas restrições e acende o alerta de todos os que imaginam poder contar com o benefício previdenciário público para a proteção de seus dependentes.

Continua após a publicidade

*Fábio Souza, professor da Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ) e do Instituto Connect de Direito Social (ICDS). Juiz Federal. Doutor em Direito Público (UERJ), e em Sociologia em Direito (UFF)