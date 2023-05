Vamos ritalizar: homenagem a Rita Lee

Rita Lee. Foto: Iara Morselli/Estadão - 21/8/2014

Rita Lee embalou tantos de nós com suas músicas de letras provocantes e ritmos deliciosos . Também usou sua intelectualidade e vida curiosa para experimentar tudo que cada momento permitiu.

Rainha do Rock, mulher do bonitão Roberto de Carvalho companheiro no amor, na saúde, nos dias difíceis e na música. Mãe do Beto parceiro de palco, João e Antônio. Rita pariu também muitas de nossas emoções ..."Ovelha Negra" nos integrou, "Mania de Você" nos molhou, "Lança Perfume" nos viciou, "Baila Comigo" nos permitiu, "Agora Só Falta Você" nos encorajou, "Desculpe O Auê" nos perdoou, "Amor e sexo" nos ensinou, "Cor de Rosa Choque" nos uniu.

Em fases diferente da vida uma Rita construiu muitas Maras, Patrícias, Renatas, Carolinas, Marias, Anas... Ao som da sua música ou no ritmo do barulho interno ao ler os livros e entrevistas da senhora Lee Jones de Carvalho, fica claro o quanto sentiremos saudades dessa mente brilhante, voz macia, humor cativante, beleza única, charme despretensioso, corpo bem feito, sorriso perfeito.

Mara Ferraz. Foto: Divulgação

Vai Rita, a luta acabou, descanse...Você dizia "Não quero luxo e nem lixo, quero saúde pra goz@r no final"... Que pena! Sem saúde o bicho pega mesmo . Com saúde já é desafiador ... Por aqui vejo um montão de gente cansada com saúde, sofrendo, se maltratando pra ver se fica doente. Hoje mesmo essa notícia da sua despedida, as notícias econômicas, a política, a violência, também me "maltrataram". E daí, que "Enquanto estou viva e cheia de graça, talvez ainda faça um monte de gente feliz!".

Vou Ritalizar minha vida, Ritalize a sua também ... Frente à tanta "arte" que ela criou, inspirou e respirou é o que de melhor podemos fazer. E se por acaso a vibe do amor não te pegou, "tire isso da cabeça e ponha o resto no lugar."

*Mara Ferraz, jornalista e influencer 40+