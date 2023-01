Vandalismo e Corrupção: a quem interessa a destruição do patrimônio cultural brasileiro?

Ana Maria Moreira Marchesan e Sandra Akemi Shimada Kishi. Fotos: Divulgação

O mundo assistiu aos inaceitáveis atos de vandalismo em Brasília, a abalar não apenas estruturas físicas, mas o regime democrático e a dignidade da Nação. De forma orquestrada e sob a complacência passiva de autoridades que detinham o poder-dever de agir e não o fizeram, culminando num desastroso e abjeto cenário de guerra. Há um dever de monitoramento e de fiscalização de atividades que envolvem riscos de toda a ordem, seja por parte do financiador, seja por quem tinha a atribuição de controlar e evitar os danos. Estamos falando de responsabilidade anticorrupção, a par dos demais crimes a serem apurados e punidos. Mas por que se invocar neste momento a responsabilidade por não compliance? É dada a hora de se enfrentar a realidade da origem das práticas de corrupção, que contribuíram a que agrupamentos associados para o crime propagassem os desastrosos danos a que assistimos às estruturas dos Poderes da República. Impõem-se punir incentivos e financiamentos insustentáveis a uma cultura de não compliance, que não promovem valor, nem impõem relevância a atuações voltadas a padrões legais e éticos por atores, públicos ou privados, que deveriam evitar os danos. A pergunta que não quer e não pode calar: quem financiou o deslocamento a Brasília, apoiou as estadias dos manifestantes, não controlou os atos de violência e permitiu as invasões? Consumados os agravos, evidente o descumprimento do dever de diligência, desde o início da cadeia de ações que propiciaram este resultado, começando por quem financia. Este dever vem da necessária eficiência na conformidade aos princípios e normas e da responsabilidade objetiva por atos de corrupção ou de não compliance, à luz da Lei 12846/2013, frente a riscos e danos ao patrimônio público nacional, inclusive o cultural e por não aderência à atuação de integridade. Uma devida valoração dos danos socioculturais causados pelos vândalos será crucial para a internalização dos custos com a reparação integral dos danos ao patrimônio cultural, cabendo destaque a um mural de Di Cavalcanti e a um relógio trazido para o Brasil pela família real, obra da oficina de Balthazar Martinot, cujo outro exemplar jaz bem conservado no Palácio de Versalhes. A ordem jurídica e democrática do Estado de Direito exige a imputação de responsabilidades pelos crimes contra o patrimônio cultural, a par da reponsabilidade objetiva anticorrupção, diante dos prejuízos decorrentes de ações e omissões que escancaram ausência de due diligence. Cabe afirmar, sem medo de errar, que os praticantes desses atos de destruição violenta são adeptos do obscurantismo. Negam a ciência, o valor da cultura e da informação. Resta aspirar logre o Estado brasileiro se organizar na proporção necessária para enfrentamento desses crimes cujas consequências não encontram precedentes na recente história do Brasil!

*Ana Maria Moreira Marchesan, procuradora de Justiça no Estado do Rio Grande do Sul; integrante do Conselho Superior do MP/RS; Mestre e Doutora em Direito Ambiental e Biodireito pela Universidade Federal de Santa Catarina; integrante da Diretoria da Associação Brasileira dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente - ABRAMPA e da Diretoria do Instituto "O Direito por um Planeta Verde".

*Sandra Akemi Shimada Kishi, mestre em Direito Ambiental pela Universidade Metodista de Piracicaba - UNIMEP (2003). Procuradora Regional da República PRR3/MPF, Vice-Presidente da Associação Brasileira dos membros do Ministério Público do Meio Ambiente - ABRAMPA, Coordenadora do Projeto Conexão Água do Ministério Público Federal 4ª CCR/MPF. Diretora do Projeto Territórios Vivos GIZ - Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit e MPF - Ministério Público Federal.