Vantagens e riscos de comprar imóveis na planta

Vinícius Loureiro Marques. Foto: Divulgação

O mercado imobiliário é um setor em constante evolução e, com isso, surgem novas oportunidades de investimento. Os novos empreendimentos, com a compra de imóveis na planta, trazem oportunidades de ganhos e vantagens que devem ser consideradas. Mas quais são as vantagens e os riscos desse tipo de investimento?

Uma das principais vantagens de se comprar um imóvel na planta é a possibilidade de aproveitar a valorização do m² após a entrega do imóvel. Como o comprador adquire o imóvel antes de sua construção, ou durante a mesma, ele pode aproveitar a valorização do mercado imobiliário e, assim, obter um retorno financeiro maior. Segundo dados do mercado, a valorização média de um imóvel na planta varia entre 20% a 50% com o passar do tempo, o que é muito acima da valorização de imóveis prontos.

Além disso, como o imóvel ainda está em construção, o comprador consegue pagar a entrada em parcelas menores, suavizando o valor que precisa pegar de crédito no banco. Isso abre possibilidade para quem não teria acesso ao crédito para um imóvel pronto. Durante a obra é estruturado um fluxo de pagamento, para que, ao final, ele consiga usar somente o crédito imobiliário que ele tem acesso.

Outra vantagem é a possibilidade de personalizar o imóvel. Muitas construtoras já oferecem opções de personalização para os compradores, permitindo que eles escolham acabamentos, pisos e outros detalhes para deixar o imóvel do jeito que desejam. Isso permite entrar em um imóvel já do seu jeito, sem ter que passar pelo stress e risco de reforma de um imóvel pronto.

Os imóveis na planta também podem ser mais condizentes com o estilo de vida atual. Prédios novos tendem a ser mais eficientes em termos de energia e água, e de terem menos necessidade de manutenção. Além disso, prédios novos costumam ter áreas comuns mais modernas e equipadas, como academias, piscinas e espaços gourmet. Isso pode ser uma grande vantagem para quem busca um estilo de vida mais saudável e ativo.

Por último, comprar um imóvel na planta também permite que o comprador tenha mais tempo para planejar sua mudança. Como a entrega do imóvel pode levar alguns anos, o comprador tem tempo para se organizar financeiramente e estrategicamente para a mudança.

Continua após a publicidade

No entanto, é importante ressaltar que comprar um imóvel na planta também apresenta riscos. É fundamental pesquisar o histórico da incorporadora antes de fechar negócio. Comprar na planta é comprar um papel, portanto a credibilidade da incorporadora é fundamental na escolha do imóvel. É essencial ler o contrato e ter clareza nas taxas de reajustes, prazos a serem cumpridos e garantir que não terá surpresas ao longo do caminho.

Outro ponto importante é entender os mecanismos de proteção ao consumidor antes de adquirir seu imóvel. O patrimônio de afetação, por exemplo, garante que a incorporadora não usará seu dinheiro para outros fins que não o empreendimento que você comprou. Esse mecanismo foi criado pela Lei 10.931/2004 e visa garantir a conclusão do empreendimento sem que eventuais questões atinentes a outros negócios/empreendimentos possam impedir sua conclusão. Além de outros direitos em caso de não cumprimento do prazo de entrega pela construtora.

Ao longo da execução do empreendimento, acompanhe as obras, veja se está evoluindo em um ritmo condizente com o prazo de contrato e acompanhe também a divulgação e stand de vendas do empreendimento, isso diz muito sobre o sucesso e garantia de fluxo de caixa da incorporadora para executar a obra.

Em resumo, comprar um imóvel na planta pode ser uma ótima oportunidade de investimento, mas é importante estar atento aos riscos e tomar as precauções necessárias para garantir uma transação segura.

*Vinícius Loureiro Marques é fundador, sócio e diretor de estratégia da VMV Real Estate Consulting