As palavras, como as pessoas, mudam durante o seu trajeto. Quando se verifica o uso da palavra “civilidade” por um moralista como o Marquês de Maricá, pode-se considerar que ele, na verdade, quis várias vezes referir a polidez, os bons modos, a etiqueta vigente à época. O século XIX, que nos legou tantas lições ainda hoje atuais, pois atemporais.

Assim, afirmou que “A civilidade é uma convenção tácita entre os homens de se enganarem reciprocamente com afetada gentileza e benevolência. Somos muito generosos em oferecer por civilidade o que bem sabemos que por civilidade se não há de aceitar. Em pontos de civilidade, o soberbo não paga o que deve, e exige sempre mais do que lhe é devido. A civilidade é muitas vezes a mordaça da verdade. A civilidade é uma impostura indispensável, quando os homens não têm as virtudes que ela afeta, mas os vícios que dissimula”.

“Os que se não prestam a ser lisonjeiros por interesse ou dependência, muitas vezes o são por cortesia e civilidade. Aprovamos algumas vezes em público por medo, interesse ou civilidade, o que internamente reprovamos por dever, consciência ou razão. A civilidade ensina a dissimular para não ofender. Há mentiras que são enobrecidas e autorizadas pela civilidade. A civilidade chega a limar de tal modo os homens, que por fim os deixa, sem cunho nem caráter, lisos e safados”.

“A civilidade, limando e polindo, nos tira a firmeza e solidez. A nudez do amor-próprio é tão indecente e desagradável, que recorremos à civilidade para o vestir, ataviar e fazê-lo tolerável. A mentira, infelizmente, é mais social do que a verdade: a civilidade a enobrece e recomenda. É muito incômoda, ou antes, intolerável, a amizade com pessoas nimiamente cerimoniosas, que fazem alarde de uma civilidade superfina e refinada”.