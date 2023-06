Vendada ou vendinha?

Valter Caldana. Foto: Divulgação

São Paulo está à venda, sim.

Sempre esteve e sempre estará. No entanto, é preciso saber à venda por quem e para quem. E com quais objetivos, almejando quais ganhos.

São Paulo sempre foi uma cidade muito mais privada do que pública, sempre se fez à base do pequeno e médio capital pulverizados e no momento, o que se assiste é o grande capital, inclusive o internacional, assumir a boca de cena, o protagonismo.

Trata-se de uma parcela específica do mercado imobiliário da cidade, o de lançamentos de imóveis novos em bairros consolidados das classes médias onde já há grande valor agregado no preço da terra a partir de investimentos públicos como patamar mínimo de ganho e reprodução.

Esta é a grande transição que vivemos: do pequeno e médio capital pulverizado para o grande capital concentrado. Trata-se de um protagonista que, se trabalha de modo contemporâneo e complexo nos grandes centros do capitalismo de onde é oriundo, aqui infelizmente vai adotando para si o que há de mais atrasado e anacrônico em nossa estrutura econômica e jurídico territorial: a hipervalorização do lote como fonte privilegiada de ganho, inclusive de capital, o que é equivocado pois está sempre ligado à acumulação primitiva, e o extrativismo urbano como instrumento primário das relações de sua produção e reprodução.

Se já era, em São Paulo, mais importante e eficaz, além de anacrônico, perverso e problemático o Zoneamento do que o Plano Diretor, o que se esperava, que seria o Plano influenciar positivamente o Zoneamento o que se tem é o contrário. O Zoneamento influenciando negativamente o Plano.

Um Zoneamento que é o mesmo que rege a cidade há 50 anos, meio século, e que gera esta estrutura territorial e fundiária que eleva fortemente o valor da terra e o custo da cidade, que se torna, então, segregadora e excludente, além de ainda mais cara e problemática.

Conhecer e reconhecer isso é o caminho para enfrentar esta situação e superar suas distorções e perversidades. Foi o que se pretendeu em 2013/2014 e que agora deve se esvair definitivamente.

Não se trata mais de uma revisão do Plano Diretor de 2014. É um plano novo.

Sendo um pacto da sociedade com ela mesma, todo Plano Diretor é, por isso mesmo, uma peça de grande complexidade que tem uma dimensão Política e uma dimensão Técnica que devem necessariamente interagir e se complementar.

Há décadas não há mais planos apenas "técnicos", cheios de verdade e imposições. No entanto, também há décadas que se sabe não ser mais possível um plano que atenda apenas aos desejos políticos dos agentes dominantes ou hegemônicos na correlação de forças internas ao poder público.

Assim, a situação que se tem hoje, entre a primeira e a segunda votação na Câmara dos Vereadores, é que em sua dimensão política este novo plano foi apresentado de forma indevida e em sua dimensão técnica de forma assustadoramente incompleta, expondo a cidade a riscos mais do que conhecidos, facilmente previsíveis e identificáveis.

Do ponto de vista político, o que se vê é um atropelo e uma voracidade dignos de nota, no melhor estilo "ancien regime". Do ponto de vista técnico um grande desapreço por consistência, dados e estratégias.

Vista recentemente na tramitação e aprovação da Lei do retrofit, esta infelizmente está voltando a ser uma prática que se julgava estar no mínimo sob controle. A prática de fazer prevalecer interesses mono funcionais ou corporativos no trato das questões urbanas coletivas.

Do ponto de vista técnico o novo plano apresentado é uma temeridade. Além de não consertar o que estava frágil, equivocado ou errado no plano de 2014, que era o motivo da revisão intermediária prevista em Lei, agrava a situação na maior parte dos casos.

As Cotas, Ambiental, Parte e de Solidariedade, perdem o sentido de conjunto e os PIU - PROJETOS de Intervenção Urbana, que já foram para a Câmara em nova configuração sem eficácia na construção da cidade desaparecem, se tornando planos a serem elaborados em uma escala tradicionalmente distante da cidade real e do cidadão. Se fragilizam as proteções dos miolos de bairros residenciais e não há mais nenhum instrumento de projeto, de ação na escala humana sobre o território, previsto no marco regulatório da cidade. A assim chamada periferia continua de fora, esquecida.

Estas fragilizações são ações necessárias para viabilizar o que se está fazendo agora, no novo Plano apresentado, que são basicamente a Hiper valorização do lote, potencializando suas características mercantis e negando qualquer possibilidade de incluir a dimensão urbana, coletiva, nas transformações da cidade. Com isso, caminhando na direção contrária do que se tem feito em todas as cidades da rede de principais cidades do planeta, onde São Paulo está por seu tamanho e sonha estar por suas qualidades. Sonha ser conhecida pela eficiência de suas soluções e não pela dimensão de seus problemas.

Entre a primeira e a segunda votação do novo plano diretor na Câmara se solicitou mais oito audiências públicas do processo participativo, o que está acontecendo... Importante, sem dúvida, mas isto deve servir para legitimar politicamente a alteração, não para modificá-la.

Nenhum problema! Ao contrário. Afinal, em sua dimensão política ele está sendo apresentado e votado por pessoas, agentes públicos - Prefeito e Vereadores - que tem toda a legitimidade e autoridade para fazê-lo, conferidas pela Democracia, pelo voto direto, secreto e universal. E o processo participativo formal houve. Mas, ainda assim, claramente insuficiente do ponto de vista do aprofundamento das propostas agora apresentada e suas consequências para a cidade.

Já em sua dimensão técnica, o que se está aprovando é de grande risco para a cidade. Antecipa mais em uma década, talvez duas (mais uma vez, onde estão os dados?), os impactos, muitos deles nocivos e negativos, da expansão deste tipo de ocupação urbana e desta tipologia construtiva.

Impactos, para ficar nos mais simples e óbvios, sobre água e esgoto, luz e telefone, rua e calçada. Do resto -segurança, educação, saúde, história, comércio, economia, trânsito, etc. -se fala depois.

Afinal, onde estão os dados e evidências que embasam as regras deste novo plano? Pior, onde estão os dados e evidências que embasam a inversão das diretrizes pactuadas para vigerem até 2030 e que seriam reestudadas em 2028 e 2029 à luz da evolução da cidade e do mundo?

Onde está o cálculo da capacidade de suporte das áreas que ganharão novos índices? Onde está o cálculo dos níveis de incomodidade?

Onde está a compatibilização com o Plano de Metas, com o orçamento e, principalmente, com o plano de venda dos ativos municipais, o plano de desmonte da máquina pública e, por fim, os planos para o transporte e da mobilidade, o que envolve, inclusive e sobretudo, o governo do estado. Onde está o tão sonhado Sistema Municipal de Monitoramento do desenvolvimento urbano?

A velocidade da demanda se sabe e está sendo contemplada no novo Plano Diretor. E, se deve ter atenção, a velocidade de demolição da cidade e construção dos novos edifícios que se atingiu em função dos avanços tecnológicos e a disponibilidade de capital do setor são impressionantes e dignos de nota e comemoração.

Mas, e sobre a velocidade da construção da infraestrutura correspondente? Onde está definida ou verificada, quantificada, a capacidade e a competência para fazer os investimentos necessários? Onde está o dinheiro e, principalmente, onde estão os projetos? Falar de dados e propostas sobre questões sociais, econômicas e ambientais, de economia 4.0 e de governança ESG seria, a esta altura, quase caricato.

Enfim... o processo é político, claro que é. E é técnico também, como vimos.

Continuar chamando este novo plano que a Câmara deve aprovar em alguns dias de revisão é mais um erro político. E técnico.

Um erro que coloca, como sempre nestes casos, a cidade diante do que ela quer ser daqui para frente. Se desimportante parece claro que ela será, resta a pergunta: o que seremos, uma velha senhora vendada escolhendo seu caminho ou uma simples vendinha de beira de estrada?

*Valter Caldana, arquiteto e urbanista, professor da FAU Mackenzie, é conselheiro federal do CAU-BR representante das instituições de ensino superior na gestão 2021/23