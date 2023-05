Verticalização (des)controlada

Foto: Rafael Arbex/Estadão

Os importantes avanços institucionais conquistados desde a aprovação do Estatuto da Cidade (Lei 10.257, de 10 de julho de 2001), que regula as funções sociais da cidade e da propriedade urbana, não encontraram correspondência na vida cotidiana da maioria dos cidadãos brasileiros, malgrado a criação de inúmeros instrumentos de politica urbana.

Muitos destes instrumentos foram apropriados de forma desigual, beneficiando interesses econômicos que atuam diretamente na produção do espaço. O PDE-Plano Diretor Estratégico (Lei 16.050, de 31 de julho de 2014) - em processo de revisão - no seu conjunto proporcionou progressos inquestionáveis, na construção de uma cidade mais justa e ambientalmente equilibrada, entretanto, no capítulo que trata do processo de adensamento construtivo e populacional, ou dos Eixos de Estruturação da Transformação Urbana, impôs mudanças desastrosas em extensas regiões do município.

Quando o PDE trata "Da Estruturação e Ordenação Territorial", estabelece que o adensamento demográfico e urbano deve se concentrar ao longo da rede estrutural de transporte coletivo. Para tanto instituiu os "Eixos de Estruturação da Transformação Urbana", ou seja, porções do território onde se promove o adensamento populacional e construtivo, definido pelos sistemas de transporte coletivo de média e alta capacidade.

Na prática são faixas de até 300 metros para cada lado do eixo das linhas de VLP (veículos leves sobre pneus) não elevadas e corredores de ônibus (faixa exclusiva à esquerda), e círculos de até 600 metros de raio ao redor de estações de Metrô, VLP, VLT e Trem. Com a aprovação do PDE, os terrenos inseridos nestas áreas passaram a usufruir de altos coeficientes de aproveitamento, compreendidos até quatro e cinco vezes a superfície do lote, no caso da modalidade HMP-Habitação do Mercado Popular, unidades com área máxima de 70,00 metros quadrados.

A consequência foi o início de um processo ostensivo de compra e demolição de imóveis, a maioria sem o respectivo alvará, visando tornar a situação irreversível, até a aprovação na nova lei de zoneamento, em 2016.

A partir do segundo semestre de 2014, bairros consolidados por toda cidade, com casario predominantemente residencial até dois pavimentos, foram destruídos dando início a um processo de verticalização descontrolada e selvagem, sem os estudos necessários - previstos no próprio PDE - como de sobrecarga do sistema viário local, já saturado; aumento da poluição ambiental e sonora; macro e micro drenagem, já deficientes; instalação de usos geradores de tráfego; características ambientais e geológico-geotécnicas, e preservação de bens de valor histórico, cultural e paisagístico.

Nada disto foi pensado e nenhum destes estudos foi realizado, em especial Estudo de Impacto de Vizinhaça (EIV) e Estudo de Impacto Ambiental (EIA), obrigatórios para o licenciamento de empreendimentos imobiliários de grande porte. Da noite para o dia pipocaram torres de 40 a 50 pavimentos, onde haviam conjuntos de residências construídas há mais de meio século. Não se trata de uma preservação nostálgica do ambiente construído, mas de pensar uma verticalização que garanta além dos estudos citados, a memória afetiva do lugar, ou os aspectos imateriais marcados pelo uso coletivo.

Um exemplo emblemático da insânia destrutiva/construtiva é o caso do Café Fellini, instalado no imóvel Nº 1.470 da Rua Augusta, há mais de trinta anos. Além do café e das duas salas de exibição oferece um espaço afável, com uma praça arborizada no meio da região conturbada da Paulista, e até hoje promove cursos ligados à área de cinema. Recentemente foi comprado - juntamente com outros terrenos contíguos - por uma incorporadora que pretende construir um empreendimento imobiliário. O café deveria ter sido desocupado no mês de fevereiro e só não foi por conta de ações junto ao órgão de preservação municipal, o CONPRESP e o Ministério Público.

A LPUOS-Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (Lei 16.402 de 22 de março de 2016) consagrou, dois anos após, as ZEUs-Zonas de Estruturação da Transformação Urbana exatamente como previsto no PDE. Contudo, não alcançou - por imposição do mercado - os objetivos inicialmente previstos naquela norma: produção de habitação para quem prescinde do automóvel e, portanto, sem vagas; promoção de usos não residenciais, com o objetivo de gerar empregos e, portanto de redução da distância entre moradia e trabalho, ampliação da oferta de serviços e equipamentos, e incentivo ao uso de outros modais de transporte, como bicicleta, aproveitando o investimento em ciclovias. Contrariamente, o mercado se apropriou dos programas de subsídios governamentais, para produção de unidades que deveriam ser destinadas para habitação social, preterindo a enorme demanda existente, fato que deveria ser investigado.

Diferentemente das ZEUs, que ignoram os condicionantes de ocupação do espaço, estabelecendo uma verticalização sem critérios, defendemos a posição de que é perfeitamente plausível verticalizar e adensar o território estabelecendo regras que incluam o controle e a gradação do gabarito de altura das edificações nas áreas de influência dos sistemas de transporte coletivo de alta e média capacidade, com base nas características urbanas do território, quais sejam de natureza física, ambiental e cultural. Outro aspecto relevante é a adoção de tipologias arquitetônicas adequadas ao meio físico, que respeitem a escala local, sem abrir mão da densidade. Trata-se de soluções de projeto horizontalizadas, em contraposição à torre murada e isolada no lote, incorporando o uso misto em maior escala e possibilitando uma condição espacial de proximidade e porosidade entre o domínio privado do lote e o espaço público da rua. Vale frisar que verticalização não é necessariamente sinônimo de maior densidade, como atestam dados censitários em diversos bairros de São Paulo.

Na Vila Madalena, Vila Anglo, Jardim Vera Cruz e Perdizes elaboramos, sob minha coordenação, a única proposta aprovada pela Câmara Municipal para alteração na ZEU (Zona de Estruturação da Transformação Urbana) da estação Vila Madalena do Metrô, proposta pelo Executivo, quando da aprovação da Lei de Parcelamento, Uso e Ocupação do Solo (zoneamento) em 2016. Conseguimos excluir do perímetro da ZEU, trechos de bairros consagrados por uma ocupação residencial tradicional e ainda onde ocorrem nascentes (Vila Anglo e Jardim Vera Cruz), vilas residenciais (Perdizes) e áreas inadequadas à ocupação, onde o viário é estreito e de alta declividade (Vila Madalena), situadas no setor de encosta abrangido entre a Av. Heitor Penteado até o córrego das Corujas, o que compreendeu a exclusão de aproximadamente 200,000 metros quadrados da proposta inicial.

A revisão do Plano Diretor deve necessariamente incluir um processo participativo, mas com a formulação e implementação dos Planos de Bairro, no qual a população decida como deverá ocorrer o processo de adensamento e verticalização da cidade.

Será que uma ocupação civilizada do espaço ainda é possível?

*Francisco Luiz Scagliusi, arquiteto e urbanista. Graduado e arquitetura e urbanismo pela Universidade Mackenzie. Doutor em arquitetura e urbanismo pela Universidade de São Paulo-USP. Consultor em legislação ambiental e urbana. Ex-professor de arquitetura urbanismo. Titular do escritório Pauta-Planejamento Arquitetura Urbanismo Ltda