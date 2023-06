Vida de inseto

Sugiro que este texto não seja lido antes da refeição, pois certamente você perderá o apetite. Recentemente o Wall Street Jounal noticiou que na terra do queijo e do chocolate, a Suíça, as crianças tem recebido uma merenda não tradicional. Estão fazendo algumas experiências no cardápio dos pequenos incluindo nada menos do que larvas, gafanhotos e grilos. Sim, larvas apimentadas, gafanhotos polvilhados com páprica e biscoitos de farinha de grilo.

A Suíça foi o primeiro país europeu a receber autorização para vender insetos "comestíveis".

Porém, a grande questão para as empresas que vendem insetos para consumo humano é superar o que os americanos chamam de yuck factor (fator eca), ou seja a repugnância que a civilização ocidental tem com relação à idéia de comer insetos.

E é exatamente por isso que a indústria iniciou pelas crianças. "Por serem bem jovens, são mais abertos às novidades. Em algum ponto das suas vidas, cedo ou tarde, eles incluirão insetos na sua dieta", diz o responsável pela Swiss Insects, a associação de empresas do ramo.

Usar insetos como refeição tem sido uma prática ancestral que permanece até hoje. Estima-se que 2 bilhões de pessoas (a imensa maioria nos continente asiático e africano), comem insetos regularmente. Dentre os mais populares estão a lagarta, o besouro e o gafanhoto.

Segundo especialistas, os insetos podem ser um divisor de águas no combate à insegurança alimentar do planeta. Eles são uma fantástica fonte de nutrientes - como a proteína - e a sua produção não está sujeita às variações climáticas, às secas e também aos danos causados por pragas (ou seja, eles mesmos). Os insetos se reproduzem rapidamente e tem altas taxas de crescimento, atingindo a maturidade em menos do que 30 dias. E, ao mesmo tempo, o uso de terras, o consumo de água e a liberação de gases de efeito estufa são ínfimos. O impacto ambiental das fazendas de insetos são quase nulos se comparados à agricultura e pecuária tradicionais.

Mas, atenção! Nem pense em sair por aí caçando gafanhotos para o jantar. O manejo com insetos comestíveis requer vários cuidados. Eles devem ser criados em locais próprios com temperatura e humidade adequadas. Além disso, é necessário alto padrão de higiene, uma vez que os insetos são altamente sucetíveis aos micróbios e bactérias.

É bem verdade que vivemos novos tempos onde tudo tem mudado rapidamente. A quarentena da Covid-19, o trabalho remoto, a chatice do politicamente correto e a polarização das redes sociais, são exemplos de novidades com as quais tivemos que nos adaptar. Agora, comer besouros e lagartas num almoço de domingo? Eu tô fora!

*Fernando Goldsztein, empresário e fundador do The Medulloblastoma Initiative