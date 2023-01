FOTO: NILTON FUKUDA/ESTADÃO

Existem muitas diferenças culturais entre os brasileiros e os americanos. Somos mais expansivos, informais, calorosos e, porque não dizer, mais alegres. Os americanos, por sua vez, são mais fechados, disciplinados e respeitadores de regras. Estas diferenças, entre tantas outras, vem lá das origens coloniais. Não obstante os dois países terem sido descobertos praticamente juntos, os Estados Unidos desenvolveram-se de forma fabulosa e incomparável com o Brasil.

É claro que talvez você não abra mão, por dinheiro nenhum, do calor humano do brasileiro, da beleza das brasileiras, da caipirinha com os amigos, do futebol e tudo o mais de bom que temos por aqui.

Ocorre que, para algumas profissões, viver nos EUA pode ser bem mais vantajoso. Veja, por exemplo, o caso dos médicos. A vida de médico não é fácil. Quem escolhe esta carreira sabe que tem um caminho árduo pela frente. Tudo começa com uma concorrência enorme para acessar as melhores universidades. Depois, são seis anos de muita dedicação para chegar à formação básica. A partir daí, seguem mais dois ou três anos de residência na especialização escolhida, empregos em vários hospitais e por aí vai. É preciso resiliência e ser apaixonado pela profissão. Não há como ser um bom médico sem ter um profundo senso de amor ao próximo.

Conheço muitos médicos no Brasil e nos Estados Unidos. Posso afirmar, sem medo de errar, que lá nos EUA eles tem uma qualidade de vida melhor. Não me refiro à remuneração e nem ao padrão das instalações hospitalares, embora lá a infra-estrutura da saúde seja muito melhor que a nossa. Refiro-me sim à disponibilidade de tempo tempo livre que eles tem por lá.

Se você tiver um problema, mesmo que esteja em tratamento ou tenha feito uma cirurgia recente, você não vai conseguir ligar e nem enviar mensagem para o seu médico. O médico americano nunca fornece o celular para o paciente. Nunca. E ninguém reclama ou fica insatisfeito. É uma cultura diferente. Você deverá dirigir-se até a emergência do hospital mais próximo para ser atendido pelo plantão. Simples assim.

Trata-se de um detalhe, mas que faz toda a diferença. Nos Estados Unidos, o médico se desliga da sua profissão no fim do expediente e somente volta a conectar-se no outro dia. Recentemente um renomado médico americano me disse: "em quarenta anos de profissão, lembro de ter recebido apenas uma ligação na minha casa. É uma afirmação de causar inveja aos profissionais brasileiros.

Aqui no Brasil, não obstante esta realidade estar mudando pouco a pouco, muitos pacientes ainda fazem questão do acesso direto ao médico, a qualquer tempo. Dependendo da especialidade escolhida, o médico passará uma boa parte do seu tempo "livre" atendendo à chamadas.

A vida dos médicos realmente não é nada fácil. Os médicos brasileiros que o digam.

*Fernando Goldsztein, empresário. Fundador, www.mbinitiative.org