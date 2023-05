Vigência da nova lei de licitações e a importância da análise de impacto regulatório

Luis Felipe Dalmedico Silveira. Foto: Divulgação

Os dias que antecederam o mês de abril foram cercados de muita expectativa e insegurança por parte de agentes públicos e por empresas que contratam rotineiramente com a Administração Pública.

A perspectiva do final de vigência da Lei nº 8.666/1993 e de outros diplomas legais que disciplinam o processo de contratação com a Administração Pública - como as leis do pregão e a do Regime Diferenciado de Contratações (RDC) - gerou movimentação intensa por parte dos agentes diretamente afetados (sobretudo prefeitos municipais), a produção de normas infralegais (em âmbito federal, estadual e municipal) no sentido de disciplinar o regime de transição, a necessidade de manifestação por parte do Tribunal de Contas da União (TCU) e, por fim, a edição de uma medida provisória (1.167/2023) prorrogando o prazo de aplicação da legislação anterior.

No contexto atual, portanto, União, Estados e municípios, assim como as respectivas autarquias e fundações, estão autorizadas a licitar e contratar com base na legislação anterior até 30.12.2023 - desde que, no entanto, os editais e as autorizações de contratação sejam publicados até 29.12.2023. A partir dali, as licitações e contratos deverão seguir as regras da nova legislação (14.133/2021).

O ponto que chama atenção é que, embora a nova lei tenha previsto um prazo de 02 (dois) anos para adaptação às novas regras - solução parecida com a adotada pela lei das estatais (13.303/2016) relativamente às licitações e contratos de sua alçada -, bem como tenha conferido aos municípios menores condições especiais de adaptação, nada disso parece ter sido suficiente para que o regime anterior pudesse ser abandonado a partir de 01.4.2023.

Toda a discussão em torno da prorrogação ou não da legislação anterior parece servir, dentre outras finalidades, para ressaltar a importância da análise de impacto regulatório como ritual necessariamente anterior a qualquer iniciativa de produção legislativa.

A análise de impacto regulatório corresponde a um processo de avaliação prévia dos efeitos da legislação pretendida sobre o ambiente externo - isto é, a sociedade, a economia, a própria burocracia estatal, entre outros. Ela permite uma aferição ex ante de custos e benefícios razoavelmente decorrentes da legislação, funcionando como uma espécie de "controle de qualidade" da normativa que se pretende implementar. A análise de impacto regulatório é, por exemplo, um mecanismo largamente utilizado pelos países integrantes da OCDE - cuja admissão como país-membro é uma já conhecida aspiração brasileira.

No âmbito federal, o Decreto nº 9.191/2017 recomenda que qualquer iniciativa legislativa seja antecedida, dentre outras ações, pela avaliação do prazo necessário para que a Administração Pública se adapte às medidas contempladas pela legislação pretendida, pela consulta das autoridades públicas quanto à possibilidade de execução das medidas desejadas, bem como pelo exame dos custos envolvidos caso seja necessária a ampliação dos prazos de adaptação.

Embora não leve esse nome, as ações contempladas no referido decreto fazem parte de um típico processo de análise de impacto regulatório.

A Declaração de Liberdade Econômica (Lei nº 13.874/2019), na mesma linha, previu a necessidade de adoção desse processo em casos de "atos de interesse geral de agentes econômicos", ao passo que o seu decreto regulamentador (10.411/2020) reforça a necessidade de que novas proposições legislativas considerem os agentes afetados e os diferentes impactos das possíveis alternativas consideradas.

A dúvida que impera, neste momento, é se, anteriormente à proposição da nova lei ou, eventualmente, da concepção do prazo de transição de 02 (dois) anos da antiga para a nova legislação, prefeitos, governadores, servidores, entre outros atores, foram realmente envolvidos ou consultados quanto à conveniência, possibilidade e viabilidade de adoção desse prazo de adaptação.

A existência de um processo que permite antecipar eventuais efeitos indesejados da legislação que se pretende aplicar mostra que custos relacionados à incerteza e insegurança legislativa são plenamente evitáveis. O caso da nova lei de licitações ilustra de forma definitiva a utilidade da análise de impacto regulatório para essa finalidade.

*Luis Felipe Dalmedico Silveira, advogado especialista da área de licitações e contratos e sócio do escritório Finocchio & Ustra advogados