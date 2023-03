Vinte anos depois, acusado pelo assassinato de professor no Trianon é preso pela polícia do Paraguai na Ponte da Amizade

ESPECIAL PARA O ESTADÃO - Um foragido da Justiça brasileira há duas décadas foi preso pela polícia do Paraguai. Daniel Enrique Sanchez Rosales é acusado de arquitetar um roubo e de estrangular o jornalista e professor universitário André Alberto Florêncio de Melo no dia 3 de abril de 2003. Os dois se haviam encontrado no Parque Trianon, na avenida Paulista, em São Paulo.

Documento Veja a denúncia apresentada pelo Ministério Público

Rosales foi preso na quarta-feira, 1. Sua detenção foi comunicada à Justiça brasileira. Ele nunca foi ouvido, nem pela polícia e nem pela Justiça. O fato de já haver denúncia aceita contra ele interrompe a contagem do prazo de prescrição - que estaria consumada em abril deste ano.

Rosales foi preso na quarta-feira passada, 1º, a 1,5km da Ponte da Amizade ( Foto: Reprodução/Autos do processo)

De acordo com o jornal paraguaio ABC, Rosales foi encontrado no cruzamento das avenidas Nanava e Adrian Jara, a 1,5 km da Ponte da Amizade.

No início das investigações, a Polícia de São Paulo concentrava as buscas a Rosales no município de Embu das Artes (Grande São Paulo). Mas ele acabou sendo encontrado em Ciudad del Este, no Paraguai, fronteira com Foz do Iguaçu, através de um trabalho conjunto da Inteligência das polícias brasileira, paraguaia e argentina.

Documento Leia a sentença que condenou os comparsas de Rosales

Na época do crime, Rosales era estudante de Turismo e aluno de André Alberto Florêncio Melo.

O Ministério Público em São Paulo afirma que o acusado era garoto de programa e já tinha ido a dois encontros com o professor, um deles no apartamento da vítima. Atraído por bens de valor, Rosales forjou um assalto, se passando por vítima. Três cúmplices dele participaram do crime - Cristiano Sanches dos Santos, Romeu Ribeiro dos Santos e Stefano Leandro Sanches. Segundo a Promotoria, Rosales foi o mentor do assalto.

Na época do crime, a Polícia chegou aos acusados através dos gastos que eles fizeram no cartão de crédito do professor assassinado (Imagem: Acervo Estadão/abril de 2003)

A Polícia descobriu que Rosales marcou um encontro com o professor à meia-noite do dia 3 de abril de 2003 no Parque Trianon, que fica na Avenida Paulista. Quando os dois estavam no carro Palio de Melo, dois parceiro de Rosales - Romeu e Cristiano - se aproximaram e simularam um assalto, mas a vítima percebeu que eles se conheciam.

Já na companhia de Stefano, o grupo matou o professor enforcado com seu próprio cinto. O corpo de André Alberto Florêncio de Melo

foi encontrado perto da estação de trem de Itapevi, na Grande São Paulo. Romeu, Cristiano e Stefano acusaram Rosales de envolvimento com o assassinato.

Melo chegou a ser sepultado como indigente, mas seu corpo foi exumado.

Os três cúmplices de Rosales foram condenados a 40 anos de prisão pelo juiz Rodolfo Pellizari, então da 14ª Vara Criminal de São Paulo. O magistrado atribuiu a eles a prática do crime de roubo seguido de morte e o processo de Rosales foi desmembrado.

O corpo de Melo foi exumado e periciado pelo IML (Imagem: Acervo Estadão/abril de 2003)A atual titular da 14ª Vara Criminal de São Paulo, juíza Bárbara Carola Hinderberger Cardoso de Almeida, determinou que Rosales seja citado para responder às acusações. Ele está preso em regime preventivo. Até agora, Rosales não constituiu advogado no processo.

COM A PALAVRA, DANIEL ENRIQUE SANCHES ROSALES

A reportagem busca contato com Daniel Enrique Sanchez Rosales. O espaço está aberto para manifestação. (isabella.panho@estadao.com)