Violação da razoável duração do processo e soltura do preso

A Constituição federal estabelece, como direito fundamental, expressamente previsto no inciso LXVIII, do art. 5º, que, a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.

Mais adiante, no parágrafo segundo do art. 5º, CF, consta que Os direitos e garantias expressos nesta Constituição não excluem outros decorrentes do regime e dos princípios por ela adotados, ou dos tratados internacionais em que a República Federativa do Brasil seja parte

Isso quer dizer que a Constituição federal -- tal e como venho articulando há tempo -- tem de ser lida e interpretada combinadamente com o Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Muitíssimo simplificadamente, eu denomino como 'Bloco de Constitucionalidade' as normas constitucionais e as de Direito Internacional de Direitos Humanos.

Esse'Bloco de Constitucionalidade' -- é bom lembrar -- ocupa o topo do sistema do ordenamento jurídico.

Veja-se o ponto fundamental da razoável duração do processo a que se refere o preceito ora analisado.

A Constituição federal não impõe -- ao menos expressamente -- qualquer sanção para o descumprimento -- atualmente praticamente normalizado --, ao postulado da razoável da duração do processo.

Irrompe, daí, por evidentíssimo, a necessidade de se invocar, no ponto, o Direito Internacional dos Direitos Humanos.

Por exemplo, o Pacto Internacional sobre Direitos Civis e Políticos -- PIDCP --, promulgado pelo Decreto 592/1992, soluciona o impasse, ao utilizar, no seu texto, a conjunção coordenativa alternativa 'OU'.

Isto é, PIDCP estabelece, no art. 9, item 3, que assiste presa ou encarcerada o direito de ser julgada em prazo razoável OU de ser posta em liberdade.

Em uma palavra: -- celeridade ou liberdade!

O mesmo acontece com o art. 7, item 5, da Convenção Americana sobre Direitos Humanos [Pacto de São José da Costa Rica], promulgado pelo Decreto 678/1992, ao revelar que:

Toda pessoa detida ou retida deve ser conduzida, sem demora, à presença de um juiz ou outra autoridade autorizada pela lei a exercer funções judiciais e tem direito a ser julgada dentro de um prazo razoável OU a ser posta em liberdade, sem prejuízo de que prossiga o processo.

E assim realmente o é.

Notadamente nos termos do que estabelece, de forma linear, o CNJ -- Conselho Nacional de Justiça[1] -- mediante a Recomendação 123/2022, com a seguinte ementa:

Recomenda aos órgãos do Poder Judiciário brasileiro a observância dos tratados e convenções internacionais de direitos humanos e o uso da jurisprudência da Corte Interamericana de Direitos Humanos.[2]

O intérprete não pode -- e não deve -- submeter-se à abstração instrumental se e quando uma norma constitucional for violada.

O extravasamento dos prazos processuais, pelo Estado-Juiz viola, à exaustão, direito fundamental -- por isso mesmo, não deve ser naturalizado; tampouco diuturnamente relevado.

As leis processuais penais estabelecem prazos -- insista-se no óbvio.

Por exemplo, dentreoutros, o art. 400, caput, CPP, determina que:

Art. 400. Na audiência de instrução e julgamento, a ser realizada no prazo máximo de 60 (sessenta) dias, proceder-se-á à tomada de declarações do ofendido, à inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, nesta ordem, ressalvado o disposto no art. 222 deste Código, bem como aos esclarecimentos dos peritos, às acareações e ao reconhecimento de pessoas e coisas, interrogando-se, em seguida, o acusado.

A LOMAN, Lei Complementar 35/1979, determina que:

Art. 35 - São deveres do magistrado:

II - não exceder injustificadamente os prazos para sentenciar ou despachar.

Portanto, os prazos têm de ser cumpridos; sobretudo por quem tem o dever -- e a responsabilidade -- de interpretar e de aplicar o ordenamento jurídico aos casos concretos[3]:

[...] cumpre não desconhecer que o dogma da isonomia, que constitui uma das mais expressivas virtudes republicanas, a todos iguala, governantes e governados, sem qualquer distinção, indicando que ninguém, absolutamente ninguém, está acima da autoridade das leis e da Constituição de nosso País [...].[4]

O exemplo, decerto, tem de partir do Estado-Juiz, presente, no particular, o postulado da superioridade ética estatal[5].

No STF:

HERMENÊUTICA E DIREITOS HUMANOS: A NORMA MAIS FAVORÁVEL COMO CRITÉRIO QUE DEVE REGER A INTERPRETAÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO.

-Os magistrados e Tribunais, no exercício de sua atividade interpretativa, especialmente no âmbito dos tratados internacionais de direitos humanos, devem observar um princípio hermenêutico básico (tal como aquele proclamado no Artigo 29 da Convenção Americana de Direitos Humanos), consistente em atribuir primazia à norma que se revele mais favorável à pessoa humana, em ordem a dispensar-lhe a mais ampla proteção jurídica.

-O Poder Judiciário, nesse processo hermenêutico que prestigia o critério da norma mais favorável (que tanto pode ser aquela prevista no tratado internacional como a que se acha positivada no próprio direito interno do Estado), deverá extrair a máxima eficácia das declarações internacionais e das proclamações constitucionais de direitos, como forma de viabilizar o acesso dos indivíduos e dos grupos sociais, notadamente os mais vulneráveis, a sistemas institucionalizados de proteção aos direitos fundamentais da pessoa humana, sob pena de a liberdade, a tolerância e o respeito à alteridade humana tornarem-se palavras vãs.[6]

É inelutável concluir, por isso mesmo, -- especialmente nos casos de infração penal não cometida com violência ou grave ameaça à pessoa --, que, sempre e quando extravasado, pelo juízo, ou pelos tribunais, inclusive os superiores, os prazos processuais legalmente estabelecidos, o preso tem de ser posto imediatamente em liberdade, com o prosseguimento da marcha processual, nos seus termos ulteriores.

*Alexandre Langaro estudou o NY Criminal Procedure Law em Nova York; advogado criminal, recursal, parecerista e palestrante; autor de livros e artigos jurídicos; articulista da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seção São Paulo e do jornal 'O Estado de S. Paulo' - Estadão; professor da Escola Superior de Advocacia da Ordem dos Advogados do Brasil - Seccional do Rio Grande do Sul; digital influencer

[1][Constituição federal

Art. 92. São órgãos do Poder Judiciário:

I-A o Conselho Nacional de Justiça].

[2][https://atos.cnj.jus.br/files/original1519352022011161dda007f35ef.pdf].

[3][Código de Processo Civil

Art. 8º Ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência].

[4][Ministro Celso de Mello, https://www.stf.jus.br/arquivo/cms/noticiaNoticiaStf/anexo/PRONUNCIAMENTODOMINISTROCELSODEMELLONASESSaOPLENRIADE17032016.pdf], o original contém grifos].

[5][Nesse sentido, Eugenio Raúl Zaffaroni, "Lineamientos De Derecho Penal", Ediar, Buenos Aires, Argentina].

[6][HC 90450, o original contém grifos].