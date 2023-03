Violência contra a mulher cresce em um país que trata o Dia Internacional da Mulher como mais uma data comercial

Patricia Alves. Foto: Divulgação

A cada Dia Internacional da Mulher nos deparamos com uma enxurrada de homenagens rasas e marcas querendo pegar carona em uma data que é genuinamente política.

Me parece mais ou menos o que acontece com o "outubro rosa" onde prédios são iluminados com a cor do mês , mas pouco se pensa em oferecer mamografias a mulheres que morrem da fila do Sus enquanto aguardam uma vaga.

Registros mostram que o dia da mulher já é comemorado desde o início do século vinte na Europa e nos Estados Unidos, muito antes da oficialização da data por parte da ONU, em 1975.

Muito se fala sobre o incêndio da fábrica têxtil que ocorreu em 1911 na cidade de Nova York e tirou a vida de mais de 100 mulheres, escancarando uma realidade de más condições de trabalho - ainda piores quando se tratava do gênero feminino.

A verdadeira história do oito de março tem muito mais de resistência e luta por direitos do que qualquer coisa.

Mulheres unidas, mobilizadas e na luta por direitos básicos.

Uma história antiga, infelizmente muito atual.

Ainda ganhamos menos que os homens ocupando os mesmos cargos, somos expostas e culpabilizadas em casos de asséido ou estupro- muitas vezes por outras mulheres- que nos julgam porque não seguimos a cartilha de que a sociedade patriarcal nos ensinou ou usamos uma roupa que "facilitou" tal ato.

Levantamentos do Fórum Brasileiro de Segurança Pública mostram que, no primeiro semestre de 2022, 699 mulheres foram vítimas de feminicídio no país - um triste recorde nos números para o Brasil. Faço aqui uma reflexão importante para que os decisores que estão a frente do marketing das empresas usem suas canetas para elaborar campanhas que não somente oferecem rosas ou frases de efeito. Mas, que colaborem para a construção de uma sociedade mais justa, igualitária e menos preconceituosa.

Mais do que rosas, que são bem vindas, queremos respeito, dignidade e liberdade.

A nós, consumidoras cabe um olhar mais atento as marcas que se apropriam de datas apenas para vender e lucrar mais e mais.

*Patricia Alves é repórter e apresentadora da TV Cultura e editora da revista Mensch. Diretora da Patwork Comunicação, faz parte do Comitê de Comunicação da LoveTogether Brasil, Aliança Solidária e Mulher Reviva. Jornalista graduada pela FMU de São Paulo e pós-graduada em Comunicação Coorporativa pela Fundação Casper Líbero