Opinião | Violência no lar: tornozeleiras são úteis, mas não são infalíveis

Embora as tornozeleiras eletrônicas sejam ferramentas úteis para monitorar agressores e oferecer uma sensação de segurança às vítimas, elas não são infalíveis. Casos emblemáticos em várias regiões do Brasil demonstram que homens monitorados por tornozeleiras eletrônicas continuam a praticar crimes graves, como feminicídios, desrespeitando ordens de restrição de aproximação. Esses incidentes evidenciam a necessidade de supervisão contínua e uma resposta rápida às violações, para garantir a eficácia do monitoramento eletrônico.

O Estado tem a responsabilidade inegociável de garantir a segurança das vítimas. Quando o monitoramento eletrônico falha em prevenir novos crimes, torna-se evidente a necessidade de revisar e aprimorar as políticas e práticas atuais. O artigo 6º do Estatuto da OAB (Lei nº 8.906/1994) sublinha a importância da inviolabilidade dos direitos dos advogados. Por analogia, podemos argumentar que a inviolabilidade dos direitos das vítimas deve ser igualmente garantida. Isso inclui a implementação de medidas de proteção mais eficazes e a melhoria dos sistemas de resposta a emergências.

As famílias das vítimas têm o direito e o dever de buscar justiça. Elas podem interpor ações judiciais para responsabilizar o Estado pela falha no controle dos monitorados, incluindo pedidos de indenização por danos morais e materiais. No âmbito do artigo 37, § 6º da Constituição Federal, o Estado pode ser responsabilizado por danos causados por seus agentes, o que reforça a necessidade de políticas públicas mais rigorosas e bem estruturadas.