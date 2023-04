Virando o próprio barco

Cassio Grinberg. Foto: Arquivo pessoal

No brilhante livro "Os axiomas de Zurique", que traz uma espécie de compilados de conselhos de banqueiros suíços para orientar nossos investimentos, o autor Max Gunther faz uma interessante provocação: aceite as pequenas perdas com um sorriso, como fatos da vida. Conte com incorrer em várias, enquanto espera um grande ganho.

Quando o barco começa a afundar, não reze. Abandone-o, ensina o axioma que dá base ao raciocínio anterior. Um movimento fundamental, mas que geralmente não conseguimos realizar, em função de três fatores.

O primeiro deles, o medo de nos arrependermos, o que inclusive fala do risco de que perdedores virem ganhadores depois de termos abandonado o barco. O segundo deles, o de abrir mão da parte perdida de um investimento. E o terceiro, para mim um dos mais emblemáticos: a dificuldade de admitir que erramos.

E embora estejamos falando estritamente de finanças pessoais, trata-se de axiomas com ligação estreita com decisões que deveríamos tomar em nossas empresas -- mas que muitas vezes preferimos adiar, em função dos mesmíssimos fatores que recém listei.

Abandonar uma região geográfica, abrir mão de um pedaço da diversificação, jogar fora um jeito de produzir um produto, abandonar metade do nome, voltar a conversar com um público que não mais atendemos, se desfazer da maior parte de um estoque. Esses foram respectivamente os movimentos de Target, Lego, Dyson, Dunkin', Gatorade e Gap -- cases que eu documentei em vídeos que estarão em QR Code no meu novo livro, Desinvente, que lançarei mês que vem.

Nosso conhecimento comum está inundado de exemplos de empresas que foram teimosas, cegas, vaidosas e que, quando perceberam, já havia água demais no barco. Mas precisamos também aprender com empresas que, mesmo grandes demais, cheias de tentáculos e processos e ideias que não se concretizaram, foram humildes e ágeis e se anteciparam e desaprenderam, a ponto de não apenas abandonar, mas sim virar o próprio barco.

Continua após a publicidade

*Cassio Grinberg, sócio da Grinberg Consulting e autor do livro Desaprenda - como se abrir para o novo pode nos levar mais longe