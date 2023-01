Vitória histórica para as famílias e para o Brasil

Marcelo Queiroga. FOTO: ADRIANO MACHADO/REUTERS

As doenças raras são em grande maioria de origem genética. São crônicas, complexas e incuráveis. Essas doenças ou condições crônicas afetam em grande parte as crianças e são responsáveis por 35% dos óbitos no primeiro ano de vida. Um terço delas não chega ao quinto aniversário.

Neste sentido, o Ministério da Saúde instituiu a Linha de Cuidado da Pessoa com Doença Rara (LCPDR). A LCPDR é transversal à Rede de Atenção à Saúde (RAS) e tem como objetivo reduzir a mortalidade, contribuir para a redução da morbimortalidade e das manifestações secundárias, além de oportunizar a melhoria da qualidade de vida por meio de ações de promoção, prevenção, detecção precoce, tratamento oportuno, redução de incapacidade e cuidados paliativos.

A LCPDR é estruturada pela Atenção Primária e Especializada. A Primária é responsável pela coordenação da assistência e por realizar o cuidado contínuo da população que está sob sua responsabilidade, além de ser a porta de entrada prioritária para o usuário na rede. Já a Especializada é responsável pelo conjunto de pontos de atenção com diferentes densidades tecnológicas para a realização de ações e serviços de urgência, ambulatorial especializado e hospitalar, apoiando e complementando os serviços da atenção básica.

Destaca-se que, além dos serviços especializados e de referência hospitalares, parte significativa dessas pessoas são acompanhadas por diversos pontos de atenção da rede, tais como os Centros Especializados em Reabilitação (CER), e assistidas em suas residências por Equipes Multiprofissionais de Atenção Domiciliar (EMAD).

Muitas dessas doençaspodem ser detectadas logo no nascimento, por meio da triagem neonatal, conhecida popularmente como Teste do Pezinho. O exame é oferecido pelo SUS em todas as maternidades do País. São realizados cerca de 2,4 milhões de exames desse tipo por ano na rede pública de saúde.

O Ministério da Saúde trabalha fortementeno aperfeiçoamento do Programa Nacional de Triagem Neonatal (PNTN); reestruturação da rede com foco na eficiência e otimização de custos; formulação de Protocolos Clínicos e Diretrizes Terapêuticas para as demais doenças e atualização do marco normativo do PNTN para abarcar todas as modificações técnicas necessárias. Iniciamos a ampliação do rastreamento com a edição da Portaria GM/MS nº 1.369, de 6 de junho de 2022, que incluiu o procedimento de pesquisa IgM anti-Toxoplasma Gondii em sangue seco (componente do teste do pezinho) na Tabela de Procedimentos e estabeleceu recurso, no montante de R$ 22.326.144,75. Desta forma, o Ministério da Saúde passou a atender a etapa I, prevista na Lei nº 14.154/2021.

Com a Caderneta do Raro, pela primeira vez o fluxo de atendimento, diagnóstico e acompanhamento dentro do SUS foi organizado em um só documento, com todo o histórico do paciente.

O diagnóstico de doenças até então pouco conhecidas, como a epidermólise bolhosa, que afeta substancialmente todos os aspectos da vida do paciente, está mais rápido e mais eficiente, com as orientações direcionadas e capacitação dos profissionais de saúde. Quanto maior o conhecimento de quem está na ponta, menor o sofrimento de quem precisa saber e entender como conviver com uma doença rara.

Temos ainda muitos desafios para ampliar o acesso ao diagnóstico e tratamento, sobretudo com terapias de elevado custo. É essencial e urgente que se discutam incorporações de tratamentos e novas tecnologias no SUS e nos planos de saúde. Nesse cenário, o Brasil deu um passo histórico com a sanção das leis nº 14.307/22 e nº 14.313/22. Essas leis aprimoraram e agilizaram a incorporação de tecnologias no sistema de saúde nas últimas semanas. Essas mudanças permitiram, após a avaliação da Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologia no SUS (Conitec), a incorporação do onasemnogeno abeparvoveque, Zolgensma, recomendado para crianças acometidas pela Atrofia Muscular Espinhal (AME) do tipo I. Essa incorporação foi condicionada a um inédito acordo de acesso gerenciado, em que a indústria farmacêutica compartilha risco com o MS.

Também já está disponível no SUS, para o tratamento dessa doença degenerativa que afeta o neurônio motor, o nusinersena e o risdiplam, ambos incorporados ao sistema público brasileiro no atual governo. Uma vitória não só desses pais e mães, mas de todo Brasil.

Graças à lei nº 14.307, de março deste ano, o Zolgensma também será incorporado ao rol de cobertura dos planos de saúde em um prazo de até 60 dias, como estabelece a nova legislação. É uma caminhada cheia de desafios e que não podemos parar. O investimento de mais de R$ 5,7 bilhões nos últimos quatro anos e a maior eficiência, transparência e agilidade nos processos de incorporação, com meios de se garantir a sustentabilidade do SUS devem ser prioridade.

A agilidade e simplificação dos processos de incorporação já surtem mais resultados: a Conitec recebeu, nos últimos anos, 95 demandas para avaliação de medicamentos e tecnologias para doenças raras, sendo que 84 já foram finalizadas e 11 estão em processo de análise. Essa estratégia, junto ao avanço do complexo industrial de saúde brasileiro para garantir a autossuficiência do país na produção de insumos, precisa estar no horizonte e nas metas das políticas públicas de saúde.

O Sistema Único de Saúde, em sua essência, deve buscar sempre a equidade e a integralidade da assistência. As crianças com essas doenças também têm um lugar especial nesse sistema imenso, inclusivo e patrimônio de todos nós. Não podemos deixar ninguém para trás.

Continua após a publicidade

*Marcelo Queiroga, ministro da Saúde e médico cardiologista