Vivat Rex!

Neste sábado, o Rei Charles III seguirá os passos de 39 monarcas que o antecederam ao ser coroado na histórica Abadia de Westminster. Bilhões de pessoas, espalhadas pelo mundo, ouvirão o clamor "Deus salve o Rei Charles", repetido quatro vezes, inicialmente na majestosa igreja. A coroação de Sua Majestade Britânica e da Rainha Camilla, numa celebração medieval que contará com muita pompa, elegância, protocolos, insígnias e significados históricos, constituirá uma recordação de valores há muito perdidos pelas sociedades modernas. Os britânicos, como ninguém, sabem demonstrar o que há de melhor na sua cultura, civilidade e tradição monárquica.

Talvez um dos momentos mais marcantes da cerimônia será no início, quando um jovem, do Coral da Capela Real, representando as crianças e adolescentes do país, dirá: "Sua Majestade, como crianças no Reino de Deus, damos-lhe as boas-vindas em nome do Rei dos Reis". A esta saudação, Charles III, responderá: "Em seu nome, e segundo seu exemplo, venho não para ser servido, mas para servir."

Esta saudação simples, logo no início da cerimônia, dá uma ideia clara da magnitude do evento e seu impacto geracional. Afinal, àqueles que afirmam que a monarquia é uma instituição anacrônica, observar este pacto intergeracional ocorrendo, logo no início da coroação, é uma demonstração clara de que a instituição sabe renovar-se e manter-se ativa.

A coroação, que é um momento fundamental da nacionalidade britânica, será também celebrada em outros quatorze países que têm o Rei Charles III como seu Chefe de Estado. Ele assume a Coroa num mundo muito diferente daquele de 2 de junho de 1953, quando sua falecida mãe, a Rainha Elizabeth II - a mais longeva da história britânica - foi coroada. O mundo atravessou mudanças profundas: recuperação pós-guerras, guerra fria e, atualmente, o processo de ascensão da China como potência global. O país que era o império voltou a ser apenas uma ilha - relevante, ainda - mas que, atualmente, enfrenta problemas resultantes de equívocos políticos substanciais e uma eventual troca de governo no próximo ciclo eleitoral é quase certeira.

Períodos assim são sempre complicados para a população. O estresse coletivo e a falta de perspectiva quanto à melhoria podem levar a uma descrença coletiva no futuro. No entanto, a coroação do Rei Charles III reacende na população britânica o orgulho nacional e um retorno ao histórico de seu patriotismo. Ademais, ao ver William, Príncipe de Gales, Catherine, sua esposa, e George, o povo britânico verá naqueles indivíduos uma linha de estabilidade e continuidade que já ultrapassa um milênio de duração.

A cerimônia, desde o início, poderia levar quem assiste a pensar que o objetivo seria o engrandecimento daquele que assume a Coroa. Nada poderia ser mais equivocado. A cerimônia, do início ao fim, será uma recordação de que a função do Rei não é ser servido, mas servir. Diferentemente daquilo que se observa nas repúblicas, em que o presidente presta juramento à Constituição, Charles III assumirá, perante a opinião pública global, uma série de compromissos como obedecer às leis e costumes, reinar com justiça, defender as fés existentes no Reino Unido e outros domínios e preservar a liberdade. O caráter religioso da cerimônia tem a função de relembrar a todo instante que, não importa o que faça, Charles III jamais se igualará ao Rei dos Reis, Jesus Cristo, compreendido como a imagem de Deus que o homem não consegue ver, cujos ensinamentos constituem o único elemento para conhecimento da verdade e do amor divino.

Na questão da defesa da fé, existe uma peculiaridade do Anglicanismo e do juramento. A função do soberano não é defender o Anglicanismo à exclusão de outras religiões, mas fazer com que a Igreja Anglicana cumpra o dever de proteger a prática livre de todas as religiões e crenças existentes naquele país. Esta inclusividade da Igreja Anglicana poderá ser observada logo na primeira leitura do livro de Colossenses, pelo Primeiro-Ministro Britânico, Rishi Sunak, que é hindu. É interessante notar, por exemplo, que uma das tônicas dos sermões do Reverendo Aldo Quintão, Deão da Catedral Anglicana em São Paulo, e do belíssimo Louvor que tem, é justamente a questão da inclusão de todos. Esta perspectiva anglicana do Cristianismo lhes gera, inclusive enormes e infundadas críticas.

Ao ser coroado, o Rei Charles III - Chefe de Estado desde a morte de sua mãe - será, por compromisso e juramento, o principal servidor público do país, devendo personificar a reverência e respeito às instituições, a fim de que possa ter a autoridade moral para dissolver um governo e parlamento, se necessário. Este compromisso de tornar-se a personificação de dignidade e de serviço público oferecerá a Charles III maior legitimidade do que qualquer Primeiro-Ministro ou líder mundial.

O momento mais importante de todos, no entanto, será a unção de Charles III, com óleo consagrado, advindo do Santo Sepulcro em Jerusalém. Nesta cerimônia milenar, baseada em histórico bíblico, o Rei será despojado de todas as honras e adornos mundanos, e, uma vez ungido, de modo simples e humilde, começará uma nova vida dedicada ao serviço público. Charles receberá o orbe e o cetro, símbolos do seu novo papel como soberano. O Arcebispo de Cantuária, Justin Welby, mais tarde, colocará na cabeça de Charles III, que a usará uma única vez, a coroa de Santo Eduardo, de ouro maciço, confeccionada em 1661, de quase 2.3 quilos. Sua esposa, Camila - o grande amor da vida de Charles - será ungida e coroada na mesma cerimônia.

Será, não há dúvida, uma cerimônia inesquecível. E assim deve ser. A Chefia do Estado é uma posição muito relevante e aquele que a ocupa deve estar totalmente imbuído das suas responsabilidades e deveres. Uma nação precisa respeitar a Chefia de Estado. O poder não é para locupletar-se ou enriquecer. O poder é para servir. Talvez este seja a principal mensagem da coroação de Charles III e de todos o que o precederam. Certamente haverá muitos críticos ao novo Rei, à cerimônia e à própria instituição. E serão validas as críticas. No entanto, os benefícios institucionais ultrapassarão, em muito, a qualquer crítica. Vivat Rex!

*Marcus Vinícius De Freitas, professor visitante, China Foreign Affairs University. Senior Fellow, Policy Center for the New South