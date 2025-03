Opinião | Viver entre árvores

Pessoas lúcidas e conscientes da real situação do planeta valorizam as árvores. A história do Brasil tem sido a do desmatamento, da devastação de nosso maior patrimônio, a luxuriante cobertura vegetal que fez os lusos pensarem que haviam chegado ao Jardim do Éden quando aqui aportaram no limiar do século XVI.

PUBLICIDADE Dentre as vantagens da arborização, podem-se apontar – em primeiríssimo plano – a questão da saúde e bem-estar. Pessoas em contato com o verde se exercitam mais e se sentem melhor. Espaços verdes são a receita para aliviar o stress, estabilizar a pressão arterial, amenizar ansiedade e depressão e estimular práticas mais ativas e saudáveis. Áreas verdes convidam ao passeio, caminhada ou corrida e intensificam laços comunitários, favorecendo o diálogo com a vizinhança. Árvores trazem redução da temperatura e constituem a melhor tecnologia para o combate às ondas de calor. Copas de árvores saudáveis garantem sombra e onde existem árvores o solo é permeável e absorve água que volta para o lençol freático e evita enchentes e deslizamentos.

É relevante observar que mais árvores significam mais água. Elas funcionam como guarda-chuvas gigantes. Interceptam a água da chuva, parte da qual é captada pelas folhas e evapora. Aquela que chega ao solo infiltra-se e não vai para as superfícies impermeáveis. As raízes e o solo filtram poluentes e impedem que eles cheguem aos sistemas de drenagem.

Publicidade

Conectar-se com a natureza é importante para todos os humanos. Principalmente para crianças e adolescentes, pois o convívio com as árvores reduz sintomas de ansiedade e ajuda o desenvolvimento mental. O plantio de árvores nas escolas é uma política praticada pelos educadores mais conscientes e consolidam a formação de consciência ecológica. Aquilo que se dissemina como prática benéfica nos bancos escolares se propaga na comunidade e contamina toda a sociedade civil.

Pense-se que os ambientes urbanos também acolhem milhares de espécimes da flora e fauna. Mais de 20% da biodiversidade de aves no mundo habita as cidades.

Projetos florestais urbanos podem apoiar estes sistemas naturais mediante criação de corredores verdes para a vida selvagem, cultivo de habitats para espécies locais e edificação de um ambiente urbano mais saudável.

A poluição atmosférica é um autêntico malefício que mata insidiosamente. A emissão de gás carbônico e outros gases venenosos encontra na arborização um feroz inimigo. As árvores são filtros que absorvem o CO2 e liberam oxigênio. Mas elas também retiram do ar produtos químicos nocivos da atmosfera através de minúsculos orifícios em suas folhas, chamados estômatos. Disso resulta um ar mais puro, fornecido pelas árvores de forma natural e gratuita. É comprovado que os bairros com mais árvores apresentam menores taxas de doenças respiratórias, menos emissões e gasto de energia pelo uso de ar condicionado e taxas reduzidas de mortes relacionadas com poluentes atmosféricos.

As crianças de antigamente aproveitavam melhor as árvores do que as atuais gerações. Subir em árvores, fazer balanços, casinhas nos troncos superiores, transformar galho e folhas em brinquedos, tudo isso é lúdico e espontâneo. Mas também fazer uma trilha e reunir amigos e famílias para um piquenique são algumas atividades que os espaços verdes garantem – e que dificilmente aconteceriam em uma paisagem de concreto. A natureza convida os humanos para uma vida ao ar livre, com mais encontros, diversão e relaxamento.

Publicidade

As áreas consideradas mais nobres tendem a ser mais arborizadas. Mas, espalhar o verde pela cidade é uma maneira de levar mais qualidade de vida e mais resiliência aos eventos climáticos para todas as famílias. Além do ar mais limpo, temperaturas mais amenas, áreas de lazer e encontros, as áreas verdes podem ajudar a garantir a segurança alimentar com o plantio de espécies frutíferas e cultivo de hortas comunitárias.