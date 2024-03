A ciência comprovou que a atividade humana provocou mutações profundas na saúde do planeta. O resultado do aquecimento global é o capítulo das mudanças climáticas, o maior risco a que a humanidade já foi submetida durante seu longo percurso pela Terra.

Tal constatação parece merecer crédito, ao menos na imensa maioria de pessoas. Uma pesquisa realizada no município de São Paulo entrevistou mil e quarenta e sete pessoas e a margem de erro é de 3,03%, o que representa a obtenção de 95% de confiança. Todas as regiões da megalópole foram contempladas. Os entrevistados tinham de responder à pergunta: "Você acredita que o nosso planeta está em processo de aquecimento global neste momento?". 87,5% das respostas foram afirmativas. Apenas 12,5% responderam que o aquecimento global é uma teoria. As mulheres foram maioria: 89,8% e os homens alcançaram 84,7% de respostas positivas. Quando se indagou a causa do aquecimento, 78,6% responderam que são as atividades humanas e 21,4% atribuem a causas naturais. Sobre a conversa, entre familiares e amigos, sobre as mudanças climáticas, 37,2% disseram que ela ocorre com frequência, 48,4% ocasionalmente e 14,4% confessaram nunca haver conversado sobre esse assunto.

A respeito do “efeito estufa”, 88,3% dos entrevistados já ouviram falar dele e apenas 11,7% nunca ouviram falar. Também 76,3% das pessoas têm noção do que significam os fenômenos naturais cíclicos “El Niño” e “La Niña”. Já 23,7% dos pesquisados os desconhecem.

Impressiona saber que, para 87,8% dos que foram ouvidos na pesquisa, a elevação do nível dos mares, o aumento na ocorrência de incêndios florestais, ciclos cada vez mais frequentes de grandes temporais em alguns locais e de períodos de seca em outros lugares, são eventos relacionados à ação humana sobre a natureza. Ou seja: somente 12,2% dos contactados não vinculam essas ocorrências à ação do homem sobre a Terra.

Esses episódios estão cada vez mais frequentes no noticiário. Por isso, 66,5% do universo de pesquisa ouviram falar disso há menos de uma semana. Também é relevante observar que 96,4% dos ouvidos acredita que a Prefeitura deve atuar ativamente para criar alternativas a curto e médio prazo para diminuir a poluição e seus efeitos nas mudanças climáticas de São Paulo. Entretanto, apenas 15,6% conhece algum plano ou programa de ação climática de São Paulo. Ou seja: 84,4% dessa parte representativa da população não sabem da existência de qualquer plano ou projeto pertinente à amenização dos efeitos da mudança climática.

É muito sensata a postura dos munícipes na consideração de que é correto exigir que as empresas consideradas poluidoras, principalmente aquelas que possuem contrato com a Prefeitura, apresentem soluções para a cidade, no sentido de reduzir a poluição e melhorar a qualidade do ar. O número dos que assim pensam equivale a 90,1% do rol dos entrevistados.

Tudo em coerência com os 72,5% dos que entendem que a qualidade do ar na cidade de São Paulo está piorando. Enquanto isso, 8,7% acham que ele está melhorando e 18,8% não perceberam qualquer alteração.

A pesquisa ainda repudia o uso de diesel no transporte e, para 90,6%, as mudanças no Clima afetam os preços dos alimentos. Quase a totalidade dos que se propuseram a opinar, ou, mais exatamente, 96,4%, acredita que os assuntos relacionados às mudanças climáticas devem ser ensinados nas escolas.