Particularmente, a educação infantil é um tema crucial. Ela não apenas é fundamental para o desenvolvimento saudável e integral das crianças, mas possui impactos econômicos significativos, conforme demonstrado pelo Nobel James Heckman. A educação infantil bem-estruturada melhora as perspectivas de vida das crianças e proporciona benefícios econômicos de longo prazo para a sociedade. Em agosto, que é o Mês da Primeira Infância, conforme estabelecido pela Lei Federal nº 14.617/2023, temos a oportunidade de refletir sobre a grande dívida que o Estado brasileiro ainda tem com as crianças de zero a seis anos, com um foco especial na faixa etária de até três anos.

Atualmente, menos de 40% dessas crianças têm acesso a creches, e muitas vezes apenas por um turno. Esse cenário é uma evidência clara de que ainda há muito a ser feito para garantir que todas tenham garantido o direito à educação infantil. É necessário um esforço colaborativo entre todos os entes da federação para superar essa lacuna, sendo particularmente relevante que o poder local assuma sua grande responsabilidade nessa área. A melhoria das condições de acesso e de qualidade da educação infantil igualmente requer uma atuação efetiva e coordenada entre os diferentes setores da administração pública.

Além disso, esses pequeninos, que não possuem o poder de voto ou a capacidade de protestar efetivamente, merecem uma defesa robusta e comprometida. Mães e pais enfrentam desafios diários significativos para assegurar a proteção e a educação de seus filhos enquanto trabalham ou buscam emprego. É essencial que os candidatos ao próximo pleito municipal se comprometam claramente com a primeira infância. Esse compromisso deve ser concreto, com metas bem definidas e um financiamento adequado, garantido nas leis orçamentárias. As emendas parlamentares também podem ser uma ferramenta importante para assegurar que os recursos necessários sejam efetivamente alocados e utilizados.

Neste período em que se elabora a Lei Orçamentária Anual (LOA), temos uma oportunidade ímpar para garantir que a criança seja incluída de forma adequada no orçamento. E é fundamental que a sociedade esteja atenta, acompanhando a execução dessas políticas e exigindo que os objetivos sejam cumpridos. Já as câmaras municipais devem desempenhar sua missão essencial na legislação e na fiscalização das políticas públicas, garantindo que as promessas sejam traduzidas em ações concretas. Os Tribunais de Contas também têm um papel significativo em orientar, monitorar, avaliar e, conforme o caso, responsabilizar os gestores públicos que não cumprirem suas obrigações.