Voto de qualidade no Carf: insegurança e onerosidade ao contribuinte

Mírian Lavocat. Foto: Divulgação

Não é de hoje que vemos o noticiário pautar o tema 'voto de qualidade', ferramenta usada para resolver impasses no Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (Carf). O assunto é de extrema relevância, tendo em vista o alegado impacto aos cofres públicos, mas, acima de tudo, o efeito avassalador aos cofres dos contribuintes, sejam eles pessoas físicas ou jurídicas. O tema é de tanta importância e reflexos que passou inclusive, a ser objeto de posts e conteúdos nas redes sociais.

No caso, as turmas do Carf contam com oito representantes, quatro da Fazenda e quatro dos contribuintes, sendo o presidente de cada turma, necessariamente, um represente do Fisco. Quando existe empate durante a votação, o presidente do colegiado tem "peso duplo" em seu voto. Posto isto, é certo dizermos que em boa parte dos desempates o contribuinte é o grande prejudicado na aplicação do voto de qualidade.

Essa regra foi criada em 2007, pela Lei Complementar nº 116. Tal critério foi extinto após o advento da Lei nº 13.988/2020, assentando nos julgamentos do Carf o princípio "in dubio pro contribuinte", isto é, em caso de empate no veredito, o contribuinte se sagraria vencedor. Esta iniciativa, além de trazer a necessária paridade aos julgamentos administrativos, veio para corrigir distorções gravíssimas que obrigavam o contribuinte a pleitear seu direito no Judiciário.

Mas, com a edição da Medida Provisória 1160/2023 (MP do Carf), em janeiro deste ano, o voto de qualidade voltou a ser regra, contudo, a MP do Carf caducou, perdendo a validade no início do mês de junho. Sem dúvidas, a caducidade da MP foi um sinal das Casas Legislativas de que medidas de iniciativa exclusiva do poder Executivo que diminuam os direitos constitucionais dos contribuintes serão repudiadas.

Entretanto, o impasse parece não ter fim, enquanto o contribuinte fica à deriva com a insegurança jurídica. O governo federal encaminhou à Câmara dos Deputados o Projeto de Lei 2384/23, que restabelece o voto de qualidade em caso de empate nos julgamentos do Carf.

Sem dúvidas, o voto de qualidade acaba virando uma inversão da lógica de que o contribuinte deve ser considerado devedor do tributo, até que se prove o contrário. Fazendo um didático paralelo com o Direito Penal, onde há o in dubio pro réu, ao revés, no processo administrativo fiscal, o contribuinte seria presumidamente considerado culpado, logo devedor do tributo. É algo inaceitável, tendo em vista que devemos priorizar a ampla defesa e o contraditório, que são princípios mínimos garantidos pela Constituição Federal. Mas, quando temos oito pessoas julgando e elas não chegam a uma conclusão, e o voto de desempate ser da Fazenda, geralmente a favor da União, esses princípios são mutilados.

Além disso, é imperioso destacarmos que o processo para o contribuinte ir à Justiça já é oneroso. Muitas vezes são situações impagáveis que limitam o acesso do contribuinte ao Judiciário, diferentemente da Fazenda. Além de sobrecarregar o Judiciário, isso é muito caro para o contribuinte, seja ele uma pessoa física, seja ele uma pessoa jurídica.

Acredito que o tema precisa ser muito bem pensado por todos os atores. O argumento da Fazenda de que é necessário viabilizar o aumento da arrecadação dos cofres públicos jamais deve ser motivo para a fixação do voto de qualidade. O Carf, por ser um tribunal administrativo, não pode ser visto como um órgão arrecadatório.

Está em jogo a própria autonomia do Carf, assim como o empoderamento dos contribuintes nos julgamentos administrativos. É necessário que a efetiva justiça venha a prevalecer no âmbito administrativo.

Esperamos que, em breve, a comunidade jurídico-tributária e os contribuintes possam comemorar o alcance da paridade nos julgamentos administrativos e a autonomia do Carf em relação à Fazenda Nacional.

A solução a ser tomada é simples e poderá colocar fim ao impasse que dura anos e provoca insegurança jurídica e judicializações. Em caso de empate no julgamento nas turmas do Carf, devem prevalecer princípios constitucionais básicos, já citados anteriormente, como a ampla defesa e o contraditório, assim como a presunção de inocência do contribuinte. Este jamais deve ser o prejudicado quando se há dúvidas em julgamentos de demandas tributárias.

*Mírian Lavocat é sócia-fundadora do Lavocat Advogados e especialista em Direito Tributário. Já foi membro do Conselho de Contribuintes do Ministério da Fazenda e do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais - Carf. É economista e conselheira da Ordem dos Advogados do Brasil, Secção Distrito Federal