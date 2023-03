'Não há crime e nem pode haver castigo pela cor da pele', defende Fachin ao votar para anular provas de abordagens policiais racistas

Relator do pedido de habeas corpus da Defensoria de São Paulo em favor de homem negro preso com 1,58 grama de cocaína, ministro do STF declarou nesta quinta, 3, que as revistas baseadas na 'raça, cor da pele ou aparência física' são ilegais e que eventual apreensão de provas não justifica abordagem