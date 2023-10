Moraes vota para condenar mais oito bolsonaristas do 8 de janeiro a penas de até 17 anos

Moraes é o relator dos processos e investigações sobre os atos golpistas do dia 8 de janeiro. Foto: WILTON JUNIOR

O Supremo Tribunal Federal (STF) retomou nesta sexta-feira, 13, os julgamentos dos bolsonaristas envolvidos nos atos golpistas do dia 8 de janeiro. São oito ações penais em votação no plenário virtual.

O ministro Alexandre de Moraes, relator dos processos, abriu os votos e defendeu as condenações de todos os réus, que estão presos preventivamente. As penas propostas variam entre 3 e 17 anos.

Os réus são acusados de participação direta na invasão e depredação do Palácio do Planalto. A Procuradoria-Geral da República (PGR) imputa cinco crimes: associação criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito, golpe de Estado, dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado.

Veja quem são os réus e as penas propostas para cada um:

Raquel de Souza Lopes , 50, de Joinville (SC), cozinheira, detida no Palácio do Planalto. Ela afirmou que entrou no prédio para se proteger das bombas de gás e para procurar a irmã, mas negou ter participado de atos de vandalismo. Em audiência virtual, contou que viajou a Brasília para se manifestar contra a descriminalização do aborto e a ‘legalização’ das drogas. Também afirmou que já havia procurado passagens para acompanhar a posse do presidente Lula, no dia 1º de janeiro, e ‘orar’ por ele, mas que os bilhetes estavam muito caros. A pena proposta por Moraes foi de 17 anos pelos cinco crimes;

Raquel de Souza Lopes, Felipe Feres Nassau, Cibele da Piedade Mateos, Charles Rodrigues dos Santos, Gilberto Ackermann, Fernando Placido Feitosa e Fernando Kevin Marinho são os réus em julgamento. Foto: Reprodução

Orlando Ribeiro Júnior , 55, de Londrina (PR), desempregado, preso no Palácio do Planalto. Em interrogatório, negou crimes e disse que entrou no prédio para se proteger. Moraes votou para condená-lo apenas pelos crimes de dano qualificado pela violência e deterioração de patrimônio tombado. A pena proposta pelo relator foi de 3 anos;

É a terceira leva de julgamentos sobre os protestos violentos em Brasília. Os primeiros três réus foram julgados no plenário físico do STF e sentenciados a penas de até 17 anos. O segundo bloco de julgamentos ocorreu no plenário virtual – três bolsonaristas foram condenados. Ao todo, são 1.345 manifestantes no banco dos réus por envolvimento nos atos golpistas.