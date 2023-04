Zanin no STF e a manutenção do racismo e da misoginia no Judiciário brasileiro

William Callegaro. Foto: Arquivo pessoal

Após sair vitorioso na eleição para presidente mais apertada desde a redemocratização, a expectativa popular ainda é de que Lula reverta um cenário marcado pela estagnação de políticas orientadas à promoção da igualdade. Todavia, tudo indica que o presidente irá desperdiçar a oportunidade de implementar uma mudança que perduraria para além do seu mandato, relegando ao próximo governante a tarefa de garantir a representatividade como caminho para a transformação social.

Em entrevista concedida a Rádio Bandnews, o presidente confirmou Zanin como um forte concorrente para a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. A manifestação suscitou discordâncias, mas as críticas precisam ser reformuladas - o problema não está na nomeação de Zanin, mas no que ela representa para a composição do Supremo. Ao contrário das promessas de mudança que preencheram o discurso construído desde a sua campanha eleitoral, Lula opta por manter intocado o padrão branco e masculino do STF.

A inclusão das minorias foi um dos pilares da campanha política do então candidato. Dentre as diretrizes do seu programa de governo, foram ressaltados o compromisso com os direitos humanos, o reconhecimento da diversidade e o comprometimento com a defesa da população historicamente privada de direitos. É precisamente o alegado compromisso com uma agenda voltada à priorização de pautas identitárias que nos faz questionar a indicação de mais um homem branco à instância máxima do Poder Judiciário.

Durante o seu mandato, Lula deverá substituir dois dos atuais ministros, cujas aposentadorias estão previstas para 2023, Ricardo Lewandowski e Rosa Weber, o que ocorrerá no contexto de um STF composto por 9 homens e 2 mulheres, donde se percebe que nenhuma pessoa negra ocupa o cargo ministerial atualmente. Ainda, considerando um país extremamente misógino e que está entre os 10 do mundo com o maior número de assassinatos de mulheres, a composição do tribunal está distante da ideal para julgar questões que impactam diretamente mais da metade da população. Com a indicação de Cristiano Zanin, Lula garante que ao menos 91% do órgão continue representando uma pequena parcela da população.

A atuação do governo federal como propulsor de mudanças nas instâncias superiores é especialmente relevante, tendo em vista as barreiras estruturais impostas às pessoas negras no acesso a posições de poder. A população negra brasileira ainda é desproporcionalmente infligida por altos índices de pobreza, o que impõe entraves à ascensão nas carreiras jurídicas, em que se percebe que processos seletivos privilegiam àqueles que podem investir em preparatórios de longo prazo. Essas barreiras econômicas são somadas ao racismo estrutural, que perpetua uma crença enganosa no discurso meritocrático e desconsidera os distintos pontos de partida para os diferentes grupos raciais.

A ascensão de juristas negros às altas instâncias do Poder Judiciário é fundamental para garantir uma interpretação jurídica que pense a igualdade a partir de uma perspectiva transformadora e possibilite reformas imediatas. É imprescindível que os operadores do Direito estejam comprometidos com uma noção de justiça que possa promover não apenas o reconhecimento da igual dignidade de todos, mas também a redistribuição de oportunidades materiais.

Continua após a publicidade

O que se especula diante das críticas já apresentadas por juristas e ministros do governo é que Lula escolha uma mulher negra para a segunda indicação do atual mandato. Apesar de certamente representar um avanço diante do cenário atual, a indicação não deveria vir para amenizar a situação, mas sim como o comando inicial de um governo que constantemente reforça declarações de comprometimento com a diversidade.

Muito distante de implicar qualquer julgamento de valor à competência de Cristiano Zanin para o cargo, é certo que a escolha de Lula coloca em pauta questões que transcendem uma análise objetiva da indicação. A nomeação de Zanin aniquila o grande potencial de mudança que acompanha a elevação de minorias raciais e de gênero às instâncias decisórias, representando uma escolha indireta para a manutenção do racismo e misoginia no judiciário brasileiro.

*William Callegaro, advogado especialista em Direitos Fundamentais e coordenador jurídico da Aliança Nacional LGBTI+ no estado de São Paulo