Zanin poderá julgar processos do presidente Lula?

O presidente Lula indicou para ocupar o cargo de Ministro do Supremo Tribunal Federal o advogado Cristiano Zanin Martins, que atuou como seu defensor nas ações penais que lhe foram movidas na "Operação Lava-jato", e obteve a anulação daqueles processos em razão de vícios formais (incompetência territorial e suspeição do então Juiz Sérgio Moro), fatos estes notórios.

Não entro no mérito de ser a melhor indicação para ocupar o cargo, que foge ao objeto deste artigo.

O que procurarei analisar é quanto à possibilidade de o indicado, no caso de ser nomeado, julgar processos em que o presidente Lula foi, é ou poderá ser parte.

Vou tratar, para tanto, dos institutos do impedimento e da suspeição do magistrado.

Uma das regras fundamentais na judicatura é a imparcialidade do magistrado. Do contrário, com juiz tendencioso, não se aplica a verdadeira justiça.

Nosso sistema processual traz regras para que o magistrado parcial seja afastado do processo. São os casos de impedimento e de suspeição.

Impedimento liga objetivamente o magistrado ao processo, ao passo que suspeição às partes envolvidas no litígio.

A decisão proferida por juiz parcial é tão viciada, que é como se o ato judicial não existisse.

Além do mais, por ser uma das situações mais atentatórias à dignidade da Justiça, o Ministro do Supremo Tribunal Federal que decide sobre fato que é suspeito, em tese, deveria ser alvo de processo de impeachment por ter cometido crime de responsabilidade, com fundamento no artigo 39, 2, da Lei nº 1.079/1950.

O artigo 252, inciso IV, do CPP, trata do interesse do magistrado no desfecho do processo. Diz a norma: Art. 252. "O juiz não poderá exercer jurisdição no processo em que: (...) IV - ele próprio ou seu cônjuge ou parente, consanguíneo ou afim em linha reta ou colateral até o terceiro grau, inclusive, for parte ou diretamente interessado no feito". Trata-se de causa de impedimento.

Já o artigo 254, inciso I, do CPP, cuida de modalidade de suspeição em que os sentimentos do magistrado em relação ao acusado podem levá-lo a uma decisão parcial. Diz a norma: "Art. 254. O juiz dar-se-á por suspeito, e, se não o fizer, poderá ser recusado por qualquer das partes. I - se for amigo íntimo ou inimigo capital de qualquer deles;".

O Código de Processo Civil também elenca causas de impedimento e de suspeição de magistrados semelhantes às previstas na legislação processual penal, de forma mais ampla e detalhada (arts. 144 e 145).

Aquele magistrado que, por qualquer motivo, possui interesse no desfecho do processo, dele participou como advogado, já antecipou seu entendimento no caso concreto, possui séria desavença com qualquer das partes ou é delas amigo íntimo, tem de se dar por suspeito ou impedido, a depender da hipótese. Se não o fizer, há procedimento próprio previsto no Código de Processo Penal e no Código de Processo Civil para afastar o Magistrado suspeito ou impedido do processo.

Não é possível ao magistrado de qualquer instância nutrir afeto ou raiva em relação àquele que irá julgar. Tal proceder fere a regra mais basilar da judicatura, a imparcialidade, posto que a natureza humana o impede de proferir julgamento justo, já que estará envenenado pela raiva por seu inimigo, ou com pena ou comiseração de seu amigo, afastando a necessária objetividade.

Do mesmo modo, o magistrado que se apaixonou pela causa e tem interesse pessoal, moral ou material no resultado, não possui a menor condição de proferir julgamento correto por mais que se esforce. Isso ocorre quando já demonstra predisposição para julgar de um ou outro modo, o que comumente se vê quando antecipa sua posição ou mesmo se arvora em investigador, o que, decerto, mesmo que inconscientemente, leva-o a julgar de modo incorreto e de acordo com sua preconcepção dos fatos, marcada por sua ideologia.

Tais vícios processuais maculam de forma profunda o processo, desde a primeira decisão do magistrado, contaminando todas as demais, que serão absolutamente nulas.

Por isso, não é dado ao magistrado frequentar festas, participar de jantares e de outros eventos, ou manter qualquer outra forma de contato mais íntimo com aquela pessoa que irá julgar, o que inevitavelmente ferirá sua imparcialidade.

Magistrado que deve favores a quem quer que seja pode até julgar de forma imparcial, o que não é a regra, mas a desconfiança dos jurisdicionados sempre haverá, anotando que "a mulher de César não basta ser honesta, deve parecer honesta".

Condutas deste tipo, praticadas pelo mais novo magistrado até o mais antigo da última instância, atentam contra o prestígio do Poder Judiciário, que passa a ter suas decisões questionadas pela população naqueles casos mais importantes e de conhecimento público, mormente quando afetam a vida das pessoas em geral.

O magistrado deve ser o primeiro a observar a legislação e se comportar de acordo com a ética e a moral, norte de todo aquele investido na sagrada missão de solucionar os conflitos existentes entre os particulares ou destes com o Estado, o que pode impactar profundamente na vida dos jurisdicionados e da sociedade em geral.

Basta, assim, que, verificando sua suspeição ou impedimento, conforme determina a legislação, afaste-se do processo para que outro magistrado imparcial possa presidi-lo e proferir a sentença ou decisão. Caso não o faça, cabe à parte interessada ingressar com a respectiva exceção, procedimento previsto na legislação para que seja o magistrado afastado do processo pelo órgão jurisdicional competente.

Essas mesmas hipóteses também são causas de impedimento e suspeição de Membros do Ministério Público, que, como fiscais da ordem jurídica, devem sempre agir com isenção.

Parece-me, portanto, que o Dr. Cristiano Zanin, caso nomeado, não poderá julgar nenhum processo, em trâmite ou que poderá ser instaurado, cuja ação tenha sido movida por ou contra o Presidente Lula, por quem, e não há como negar, nutre íntima relação de amizade, tanto que para ele advogou por vários anos, manteve intenso contato quando ele se encontrava preso e foi coordenador jurídico de sua campanha presidencial em 2022. O mesmo ocorrerá, ainda, com os processos em que atuou na defesa de quem quer que seja, inclusive do presidente Lula, em que está objetivamente impedido de oficiar, nos exatos termos do artigo 252, incisos I e II, do Código de Processo Penal.

*César Dario Mariano da Silva, procurador de Justiça - MPSP. Mestre em Direito das Relações Sociais - PUC/SP. Especialista em Direito Penal - ESMP/SP. Professor e palestrante. Autor de diversas obras jurídicas, dentre elas: Comentários à Lei de Execução Penal, Manual de Direito Penal, Lei de Drogas Comentada, Estatuto do Desarmamento, Provas Ilícitas e Tutela Penal da Intimidade, publicadas pela Editora Juruá