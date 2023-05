Zé Trovão tem perfis reativados e está livre de tornozeleira por ordem do STF

Zé Trovão foi eleito deputado federal pelo PL de Santa Catarina. Foto: Reprodução/Instagram

O deputado Marco Antônio Pereira Gomes, conhecido como Zé Trovão (PL-SC), está livre da tornozeleira eletrônica. Ele recebeu autorização do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal (STF), para deixar de usar o aparelho.

Zé Trovão é investigado no inquérito sobre manifestações antidemocráticas no 7 de Setembro de 2021. Ele chegou a ser preso preventivamente, após passar dois meses foragido, mas depois conseguiu autorização do STF para aguardar a conclusão do inquérito em regime domiciliar.

O caminhoneiro também estava proibido de manter contato com os outros investigados, de usar as redes sociais e de conceder entrevistas sem autorização judicial.

Assim que Zé Trovão foi eleito, com 71.140 mil votos, a defesa pediu a derrubada das restrições para que ele pudesse exercer ‘livremente’ o mandato.

Moraes considerou que as medidas cautelares já não se justificam e revogou todas. A decisão afirma que o deputado não divulgou mais ‘conteúdos revestidos de ilicitude’ nas redes sociais e poderia ter os perfis reativados. Também menciona que não houve notícias de qualquer violação da tornozeleira desde que ele foi eleito. “Nesse momento cabe a reanálise das cautelares impostas”, escreveu o ministro.