Zema classifica de ‘excesso cometido’ cusparada de procurador em atendente de cinema

“Em meu governo não toleramos qualquer forma de violência ou conduta imprópria. Determinei a abertura de sindicância administrativa para investigar o excesso cometido por um advogado da AGE-MG, em possível violação dos normativos da carreira e do Estatuto do Servidor Público”, afirmou Zema por meio de suas redes sociais. A Advocacia-Geral do Estado de Minas Gerais havia se manifestado ao afirmar não compactuar com eventuais desvios de condutas de quaisquer de seus integrantes, ainda que fora de suas atribuições institucionais, preservado o direito ao contraditório e a ampla defesa. O espaço segue aberto para manifestação de Rabello.

Em imagens registradas por uma câmera de segurança do shopping, Rabello aparece cuspindo na funcionária e, posteriormente, tenta dar um soco na mulher com a mão direita. Dois outros funcionários do local aparecem e tentam contê-lo. Rabello, no entanto, anda pelo espaço para se aproximar da vítima. Veja: