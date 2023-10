A construção do futuro passa pelas deep techs de hoje

Antes de tudo, é importante explicar o que é deep tech. Deep tech é um termo usado para descrever empresas que desenvolvem tecnologias complexas e inovadoras, baseadas em pesquisa científica. Essas tecnologias têm o potencial de resolver grandes problemas do mundo, como o tratamento de doenças, a mudança climática e a mobilidade urbana. Em termos simples, deep tech é a tecnologia que está no limite do que é possível, sendo desenvolvida nos laboratórios de pesquisa e nas universidades. Alguns exemplos de deep tech incluem as empresas de biotecnologia que promovem o desenvolvimento de novos medicamentos, vacinas e tratamentos para diferentes doenças. Outro exemplo, são empresas que estão desenvolvendo robôs autônomos que podem realizar tarefas complexas, ou mesmo a inteligência artificial empregada pela Tesla no desenvolvimento de carros autônomos.

A partir disso, fica a pergunta "como isso impacta a minha vida?". Como gestor de inovação, essa é a pergunta que mais ouço de pessoas que estão fora da "bolha da inovação disruptiva", e posso afirmar que é crítico e urgente respondermos essa pergunta para a sociedade como um todo. A pandemia da covid-19 mostrou ao mundo a importância de se investir em ciência e como ela é capaz de responder com tamanha eficiência quando valorizada e remunerada. Conseguimos desenvolver vacinas que nos possibilitou superar um dos piores momentos da história moderna. A solução chegou s, graças às pesquisas de Katalin Karikó e Drew Weissman sobre RNA mensageiro, que teve início há duas décadas, e que viveu todo esse tempo sem credibilidade científica e sem investimento, dado que suas ideias, mesmo com base científica, eram "ousadas demais". E graças à ousadia deles, alcançamos a luz no final do túnel.

A transformação de pesquisas diruptivas em negócio é o que transforma uma empresa comum em um deep tech. Para isso, são necessários três fatores primordiais: pesquisa ousada, empreendedor ousado e investimento ousado. Sem pesquisa não há avanços tecnológicos, é necessário que as universidades brasileiras recebam a atenção devida como celeiros de conhecimento. A valorização do pesquisador é um desses pontos. Um avanço recente alcançado foi o aumento das bolsas de pesquisa dado pela Capes e CNPQ. Além disso, é importante apoiar as pesquisas ousadas nas nossas universidades, pesquisas que busquem avançar as fronteiras do conhecimento.

O segundo ponto é empreender de forma ousada. É fundamental que os pesquisadores sejam incentivados a irem além da publicação científica, mas que sejam capazes de verem suas pesquisas como negócio. Precisamos expandir o contexto de desenvolvimento schumpeteriano para além das escolas de administração e economia. A atitude empreendedora é fundamental para que a universidade seja o celeiro de cérebros e CNPJs das próximas deep techs.

O terceiro ponto é sobre investimento ousado. Mariana Mazzucato apontou a importância que o Governo dos Estados Unidos teve na criação da internet e de outras aplicações que hoje são pilares para os avanços tecnológicos que desfrutamos. Apesar do crescimento do mercado de deep techs no Brasil, ainda existem desafios a serem superados. Um dos principais é a falta de capital de risco disponível para startups em estágios iniciais. Além disso, as deep techs costumam ter ciclos de desenvolvimento mais longos e complexos do que as startups tradicionais, o que pode dificultar a atração de investidores.

Contudo, temos instituições públicas que assumem o risco e o investimento ousado, como por exemplo: Finep, BNDES e as Fundações de Amparo à Pesquisa espalhadas pelo Brasil. Os fundos de venture capital e private equity precisam também se atualizar em busca de boas pesquisas com uma equipe empreendedora capaz transformar essa energia em negócio. A Futurum Capital e a Vesper Ventures saíram na frente e compreenderam a importância de assumirem esse risco.

Continua após a publicidade

Apesar desses desafios, o potencial de impacto das deep techs é enorme. O desenvolvimento do setor no Brasil tem o potencial de impulsionar a inovação e o crescimento econômico do país.

Para o futuro, é possível vislumbrar o crescimento do mercado de deep techs no Brasil. O aumento do número de startups, a expansão da classe média e o interesse de investidores estrangeiros devem continuar impulsionando. O Brasil possui deep techs com potencial de transformar a sociedade e melhorar a vida das pessoas e agora é a hora de fomentarmos esse tipo de empresa mais do que nunca.

Como diriam os pensadores romanos "Fortis, Fortuna Adiuvat", ou seja, "a sorte favorece os ousados".