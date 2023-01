DIA IMPORTANTE!

Após os ataques do dia 08 de janeiro deste ano, Brasília - DF foi pauta principal da mídia nacional e internacional. Passado alguns dias, as atenções se voltam novamente a capital federal, agora, para acompanhar as eleições do parlamento nacional e suas comissões. A eleição da presidência do Senado e da Câmara dos Deputados é fundamental no sistema político brasileiro porque estes líderes são responsáveis por presidir as sessões legislativas e representar as respectivas Casas no âmbito nacional e internacional.

A escolha dos presidentes deve refletir a composição política da Casa, segundo a doutrina do equilíbrio de poderes. Além disso, os presidentes do Senado e da Câmara têm papel importante na negociação e aprovação de leis e na condução dos trabalhos legislativos. Eles também têm poder de mediação em conflitos políticos e de influência na definição da pauta de votações. Pensadores como Montesquieu defendem a importância de separação de poderes para garantir a equidade e a democracia em um Estado. Já para o filósofo Rousseau, o poder legislativo é o mais importante, pois é responsável pela criação e aprovação das leis que regem a sociedade. O sistema político brasileiro nos últimos 30 anos tem passado por transformações significativas, incluindo a redemocratização e a estabilização da democracia após a ditadura militar (1964-1985), a implementação da Constituição de 1988 e a consolidação do sistema de partidos.

Neste contexto, a eleição dos presidentes ganha ainda mais importância, já que a maioria do parlamento teve com os seus partidos coligações e apoio ao expresidente derrotado nas eleições - Jair Bolsonaro. Com esse cenário, o atual presidente eleito - Lula, terá que demonstrar suas habilidades na relação institucional para conseguir "emplacar" seu plano de governo, caso contrário o povo brasileiro estará mais uma vez vendo uma "crise" à sua frente!

No caso do Senado, o presidente tem papel importante na representação dos interesses dos Estados e do Distrito Federal, uma vez que o Senado é responsável pela representação federal. Já na Câmara dos Deputados, o presidente tem papel importante na representação dos interesses da sociedade, uma vez que a Câmara é responsável pela representação popular. Para a doutrina política, existe a importância de separação de poderes para garantir a equidade e a democracia em um Estado. Destaca a importância da representação política para garantir a democracia e a participação popular na construção de leis e na tomada de decisões políticas relevantes para a sociedade.

A dependência do parlamento tem o modelo político de presidencialismo de coalizão no qual Executivo precisa contar com o apoio de diversos partidos políticos para governar. Sendo que no Brasil, esse modelo tem sido uma característica marcante da política nos últimos 30 anos. O presidencialismo de coalizão está na sua capacidade de promover a estabilidade política e essas reformas dando consenso em torno das decisões políticas. Quando o presidente da República é capaz de formar uma coalizão ampla, ele tem maior capacidade de aprovar as reformas e implementar suas políticas públicas.

A doutrina política destaca a importância da coalizão para garantir a governabilidade e a estabilidade política. Segundo o pensador francês Maurice Duverger, o presidencialismo de coalizão é importante para garantir a harmonia entre os Poderes e para evitar a fragmentação política. Além disso, outros pensadores, como o americano Arend Lijphart, destacam a importância do presidencialismo de coalizão para promover a democracia e a representação política. Segundo Lijphart, o presidencialismo de coalizão é importante para garantir a inclusão de diversos setores da sociedade nas decisões políticas.

A relação entre as duas Casas de Leis, o Executivo Federal e o Judiciário é complexa e muitas vezes conflituosa. O Executivo precisa contar com o apoio dos presidentes do Senado e da Câmara dos Deputados para aprovar projetos legislativos e governar com efetividade. Por outro lado, as duas Casas de Leis têm papel importante na fiscalização do Executivo e na defesa da democracia e da representação política. O Judiciário surge com o papel importante na interpretação e aplicação da lei, incluindo o papel de julgar conflitos políticos entre os Poderes. Sendo que nos últimos anos esses conflitos têm gerado grandes discussões e extremismos pela extrema direita.

Do mesmo modo das eleições nacionais, a escolha dos presidentes do Parlamento Brasileiro é realizada por voto secreto o que pode facilitar a debandada de apoiadores do Governo anterior para o Governo atual, é claro dependendo da moeda de troca que estiver em "jogo". Outro ponto que o atual presidente articula de modo significativo para ter o apoio é que uma oposição na presidência da casa de Leis, facilita a abertura do processo de impeachment.

A iniciativa de um processo de impeachment pode partir dos Deputados, do Senado ou do Procurador-Geral da República. Uma vez iniciado, o processo é julgado pelo Senado, que pode decidir pela cassação do mandato do presidente ou autoridade em questão, como já vimos duas vezes após a promulgação da Carta Magna.

Outro tema relevante são as reformas políticas para o crescimento e o desenvolvimento do país. Pois no Brasil, a relação entre as duas Casas de Leis, o Executivo Federal e o Judiciário é fundamental para garantir a estabilidade política e a efetividade das reformas. As reformas fiscais, por exemplo, são importantes para estabilizar as finanças públicas e promover o crescimento econômico. A reforma do Pacto Federativo é uma das principais reformas e precisa de apoio de diversos setores da sociedade, incluindo as duas Casas de Leis e o Executivo Federal, para ser aprovada.

Outras reformas importantes incluem a tributária, que busca simplificar o sistema tributário e aumentar a eficiência da arrecadação, a política, que busca modernizar o sistema político e promover a representação política e a democracia. A relação entre as duas Casas de Leis, e o Judiciário é fundamental para garantir que as reformas sejam aprovadas e implementadas de maneira equilibrada e justa.

Em resumo, não só a mídia, mas a população precisa participar ativamente, acompanhando as eleições e a posteriori o funcionamento do sistema político de perto para garantir a representatividade e a democracia no país e as reformas necessárias!