Disrupções Tecnológicas e o papel do Governo

Disrupções globais foram aceleradas pela pandemia requerendo transformações e refletindo em agilidade e resiliência. São mudanças estratégicas nas operações para aumentar a eficácia e ganho de valor. Compreender a maturidade digital das empresas auxilia no processo de mudança de forma equilibrada, alinhando a tomada de decisão, o processo da operação e os dados do negócio buscando soluções que atendam as necessidades imediatas, que gerem resultados, mas que sejam duradouras.

O objetivo é antecipar e responder a interrupções repentinas, mudanças nas necessidades e oportunidades de mercado essenciais em tempo real e continuamente. Frequentemente, essas transformações de negócios assumem a forma de transformações digitais, que integram a tecnologia digital em todas as operações viáveis. Estima-se que os gastos globais com a transformação digital devem aumentar para US$ 2,8 trilhões até 2025.

Os governos também trabalham neste processo, caminhando para um Governo Digital cujo objetivo é modernizar a administração do Estado Brasileiro, trabalhando igualmente em reconstrução de processos e utilizando dados para otimização dos serviços públicos e redução da burocracia a favor do cidadão.

Recentemente, em índice divulgado pelo Banco Mundial - GovTech Maturity Index (GTMI), o Brasil é reconhecido como o segundo líder em governo digital do mundo. O índice que considera o estado atual da transformação digital de serviços públicos em 198 países destaca o país na oferta de serviços públicos digitais por meio da plataforma GOV.BR, dentre outros que foram avaliados.

O ritmo crescente da inovação disruptiva trouxe para a pauta mundial a questão da Inteligência Artificial (IA) que já é presente há algum tempo no cotidiano. Este primeiro nível de IA refere-se à capacidade das máquinas de executar tarefas que normalmente exigiriam inteligência humana, como entender a linguagem natural e reconhecer objetos. O aprendizado de máquina é um subconjunto da IA que lida com a capacidade das máquinas de aprender com os dados e melhorar seu desempenho ao longo do tempo.

A IA cria novas oportunidades de negócio e receita sobre diversas áreas, pode automatizar tarefas repetitivas, fornecer respostas rápidas, auxiliar na disseminação de informações, transformando também a maneira como se realizam as tarefas ou as formas de comunicação.

Apesar nos inúmeros benefícios, a IA também apresenta desafios. É necessário um equilíbrio entre a adoção destas tecnologias e a garantia de seu uso de forma ética, responsável e inclusiva, garantindo acesso e privacidade dos dados. Com a automação de diversas atividades, a questão do trabalho se torna relevante. Mas será que devemos nos preocupar com a questão do desemprego? Como o Estado deve agir perante tamanho desafio com a substituição de inúmeros postos de trabalho pela aplicação da IA?

Primeiramente deve-se aceitar que a tecnologia está a postos e é um caminho irreversível. Como então podemos olhar o lado positivo desta transformação para que o país esteja preparado para usá-la a seu favor? Vamos primeiramente observar os dados mundiais que estão sendo apresentados para este cenário.

O Goldman Sachs em março 2023 divulgou que o PIB mundial pode aumentar 7% em dez anos devido à IA Generativa. A IA Generativa caracteriza a segunda modalidade de IA que, mais avançada que a anterior, é capaz de reproduzir o comportamento humano. Afirma que a IA Generativa otimizará tarefas, aumentará as capacidades humanas e abrirá novos caminhos para o crescimento. O Future Jobs Report - 2023, relatório recém divulgado pelo Fórum Econômico Mundial, aponta que 1/4 dos empregos mudarão nos próximos cinco anos. Dentre as atividades que serão afetadas estão os trabalhadores do conhecimento e a indústria que estará parcialmente exposta à automação, mas, é mais provável que seja complementada em vez de substituída pela IA. 7% dos atuais empregos nos EUA se apresentam sendo substituídos por IA, 63% sendo complementados e 30% não sendo afetados - afirma a Goldman Sachs.

Os números impressionam, mas o Future Jobs Report afirma que as tarefas não são mais automatizadas agora do que há três anos. O crescimento foi só se 1%. Os empregadores esperam que a maioria das tecnologias contribua para a criação de empregos e enfatizam que 40% das habilidades individuais de qualquer trabalhador precisarão ser atualizadas. E este será o desafio. A capacidade de reeskilling e upskilling da força de trabalho. Novas habilidades deverão ser desenvolvidas para os empregos do futuro. Dentre estas habilidades estão o pensamento analítico, o pensamento criativo e a alfabetização tecnológica.

No entanto o salto para a terceira modalidade de IA, a Super IA, vai se dar de forma tão rápida que em março de 2023, uma lista de 1.000 especialistas em tecnologia escreveu uma carta aberta pedindo as empresas de IA que deixem de treinar seus programas mais poderosos por no mínimo 6 meses, pois estas poderiam sair fora dos controles de seus próprios criadores. A McKinsey Global Institute, em sua análise sobre os avanços da tecnologia sugere que milhões de empregos na próxima década serão colocados em risco e enfatiza o papel da educação e da capacitação.

Olhando para a história, as revoluções fizeram com que milhões de trabalhadores perdessem seus empregos e até hoje este reflexo é sentido nos problemas sociais e econômicos persistentes. Mas se estamos prestes a viver mais uma revolução tecnológica, com efeitos semelhantes às do passado, como evitar que a história se repita? Segundo o The Global Leadership Forecast a capacidade de abraçar a incerteza e desenvolver novas habilidades rapidamente será a marca registrada nos próximos anos.

Se é fato que não podemos segurar esta nova onda, o objetivo é trabalhar com possíveis respostas governamentais para garantir o pleno futuro do trabalho e assim tentar manter a economia fortificada e crescente.

A Casa Branca afirma que essa é uma agenda clara para os países e que se deve orientar o desenvolvimento da IA de uma forma positiva. Sugere investimento em treinamento e serviços de transição de trabalho para que os funcionários mais afetados possam fazer uma transição eficaz para novos cargos onde suas habilidades e experiência são mais aplicáveis; incentiva o desenvolvimento e adoção de IA para que seja benéfica para os mercados de trabalho e propõe investir na capacidade das agências reguladoras para garantir que os sistemas de IA sejam transparentes e justos para os trabalhadores.

O desafio da criação das políticas públicas deve seguir esta linha. Não somente para preparar a população para as tecnologias, através da alfabetização digital, como também para criação de regulamentações que incentivem as empresas à requalificarem seus funcionários como contrapartida prioritária e necessária ao desenvolvimento econômico e social. Desenvolver novas habilidades à medida que os trabalhos criem novas formas e necessitem de capacitação para o desenvolvimento destas novas competências será necessário para que haja adaptação a este novo contexto de convívio com a IA.

Silvio Meira, cientista, professor e empreendedor brasileiro em entrevista à Forbes prevê que haverá muitas possibilidades com as tecnologias, mas também acredita que "enfrentaremos dificuldades estruturais consideráveis". Sugere um plano nacional que repense as competências e habilidades das pessoas e que esse processo exigiria uma mobilização imediata e veloz da estrutura educacional brasileira. "O Brasil precisa de um plano para isso, mas o país não tem uma estratégia nacional de inteligência artificial, nem mesmo um plano nacional de transformação digital. Existem fragmentos de papel correspondentes ao que deveriam ser as estratégias, os processos de transformação de aspirações em habilidades", enfatiza.

MIT Technology Review em um artigo publicado em 2023 aponta que não podemos continuar fazendo as coisas da maneira antiga para as escolas no mundo moderno. É uma mudança realmente estrutural, de base, onde o modelo de ensino urge por mudanças drásticas na sua raiz, na sua maneira de ensinar e nos conteúdos necessários para dar conta do futuro que acontece agora. Uma reestruturação do papel da escola, do professor e do aluno. É "obrigação coletiva" educar as pessoas sobre o uso das tecnologias, afirma Chris Hyams, CEO Indeed.

É um desafio urgente aos governos, principalmente ao Brasil que possui baixo índice de desempenho de seus estudantes - conforme o Indice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB). Cabe aqui também uma reflexão para o indivíduo sobre "lifelong learning" - aprendizado ao longo da vida. Ser consciente de que é necessário investir na busca contínua de conhecimento, e que o aprendizado contínuo não pode parar, é e será o fator crítico de sobrevivência para o futuro do trabalho. Meira resume, "a sociedade do conhecimento não é para quem não quer aprender".