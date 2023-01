EM Público: um diálogo crítico sobre o campo de públicas mineiro

O ano de 2022 foi marcado por eventos sociais e políticos de grande importância para a sociedade e o Estado brasileiro. Dentre os principais marcos, destacam-se o processo eleitoral, o bicentenário da Independência e o processo de adaptação social ao "novo normal", tendo em vista a estabilização da crise sanitária, provocada pela Covid-19. Mais recentemente, em 2023, já no âmbito da posse do governo eleito, o país assistiu estarrecido à depredação dos símbolos nacionais em Brasília, em uma ação golpista daqueles que se negam a aceitar os resultados das urnas.

De forma direta e indireta, estes eventos dizem respeito ao ensino e à prática da Administração Pública no país. Neste contexto de intensas transformações e manifestas reflexões políticas, ocorreu no último mês do findado ano, a sétima edição do Encontro Mineiro dos Estudantes dos cursos do Campo de Públicas - EM Público. Por Campo de Públicas, entende-se o campo multidisciplinar de formação, pesquisa e atuação profissional que congrega os cursos de graduação de diferentes nomenclaturas - Administração Pública, Ciências do Estado, Gestão de Políticas Públicas, Gestão Pública, Gestão Social e Políticas Públicas - que têm como principal proposta a construção de um conjunto de saberes e fazeres tecnopolíticos definidos em torno de assuntos, temas e problemas de interesse público a partir de um compartilhado ethos republicano e democrático (Pires et al. 2014).¹

Criado em 2015 no formato de congresso estudantil, o EM Público teve como inspiração o Encontro Nacional de Estudantes do Campo de Públicas (ENECAP). O intuito de sua concepção consistiu em materializar o anseio dos discentes mineiros de construir um espaço de discussão, que extrapole os limites da vivência acadêmica da graduação, e que contribua para a formação dos futuros profissionais, egressos dos cursos que compõem o Campo de Públicas. De igual modo, buscou-se o fortalecimento da interlocução entre discentes, docentes, servidores e instituições, abordando temáticas relevantes ao setor público de Minas Gerais e do Brasil.

Para isso, foi instituída, de forma estatutária, a Comissão organizadora EM Público. Esta é composta por estudantes dos cursos de Ciências do Estado e Gestão Pública da Universidade Federal de Minas Gerais, assim como por discentes dos cursos de Administração Pública da Universidade Federal de Lavras e da Fundação João Pinheiro. A atual comissão, eleita para esta sétima edição, empenhou-se em representar o legado das últimas seis gestões, organizando um evento inclusivo e crítico, com a finalidade de promoção de conhecimento e a formação de profissionais preparados e conscientes para os desafios oriundos do seu campo de atuação.

A edição de 2022 do EM Público ocorreu em Belo Horizonte, nas instalações da Escola de Governo Prof. Paulo Neves de Carvalho da Fundação João Pinheiro. O encontro debruçou-se sobre o marco do bicentenário enquanto chave para o diálogo reflexivo sobre os avanços e desafios da Administração Pública brasileira sob a perspectiva analítica "Independência para quem?".

Em 07 de setembro de 2022, comemorou-se o bicentenário da independência do Brasil e, mesmo após 200 anos desse marco, a questão suscita questionamentos pertinentes até os dias atuais, convidando a pensar, de modo crítico, se nesses dois séculos que se passaram desde o Grito do Ipiranga (e tantas outras revoltas e movimentos que habilitam falar, na realidade, de Independências, no plural), o Brasil avançou no conceito do que é ser cidadão, nos indicadores econômicos, sociais, culturais, educacionais e propriamente humanos. Atentos ao seu tempo, os estudantes do Campo de Públicas provocam a audiência mais ampliada de pesquisadores e praticantes sobre a necessidade de se compreender a estrutura do aparelho do Estado e suas modificações ao longo destes dois séculos. É através dessa compreensão histórica e, portanto, contextualmente situada do Estado, que o EM Público articulou quatro eixos de discussão principais, os quais mencionados apenas brevemente neste artigo.

O primeiro eixo indagou sobre a independência econômica de fato, em um país cuja matriz produtiva encontra-se em processo de crescente reprimarização e desindustrialização, com grande dependência de um mercado mundial de commodities no mínimo pouco sustentável do ponto de vista do desenvolvimento social, tecnológico e ambiental. Em seguida, e do ponto de vista político-social, os eixos dois e três lançaram uma proposta de inversão da historiografia dominante para que a história brasileira seja contada e, consequentemente, escrita, também pelas mulheres, pelas pessoas negras e indígenas. Finalmente, o quarto eixo debruçou-se sobre os arranjos institucionais da Administração Pública brasileira, que apesar dos muitos avanços da Nova República, instituída com a Constituição de 1988, deram demonstrações recentes de que requerem constante atualização e vigília cidadã.

Com estes eixos, o sétimo EM Público marcou o resgate dos encontros presenciais no Campo de Públicas Mineiro, demonstrando a força e o potencial das discussões que emergem desta comunidade dedicada ao estudo, à crítica, à reflexão e, tão importante quanto, à prática cotidiana da administração, da gestão e das políticas públicas. A agenda estabelecida tem relevância para se tornar central nos próximos anos, na medida que - frente aos desafios que se acumulam - não basta aprender com o passado, mas é preciso renovar a ação de construção permanente de um presente compartilhado. E para isso, mais do que nunca, a sociedade mineira tem a sua disposição toda uma geração de pessoas jovens e preparadas. Tal é o legado do evento, que só conclui-se na medida em que semeia as condições de possibilidade para a continuidade do diálogo com a preparação da próxima edição. É nesse espírito que convidamos a todos para estarem atentos à iniciativa e, juntos, construirmos vida longa para o Campo de Públicas.