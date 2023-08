IA -- MEDO QUE DEVE SER DESAFIADO

O QUE SE VÊ NÃO SE VIA

O QUE SE CRÊ NÃO SE CRIA

PRECISA PERDER O MEDO DA MUSA

PRECISA PERDER O MEDO DA CIÊNCIA

PRECISA PERDER O MEDO DA PERDA

O quinto álbum dos Titãs é, sem dúvida, uma obra do rock brasileiro repleta de reflexões profundas e de muita qualidade artística. Para que se tenha uma ideia, FLORES e O PULSO são parte desse LP que atingiu disco de ouro em apenas duas semanas após o lançamento. O título Õ BLÉSQ BLOM, que é uma frase inventada por Mauro, um repentista que a banda encontrou em Recife quando estavam na turnê anterior, quer dizer "terra que foi habitada pelos primeiros homens", já é instigador por si só. Mas a faixa MEDO, composta pelo trio Arnaldo Antunes, Marcelo Fromer e Tony Bellotto, é atemporal, um verdadeiro convite a coragem.

Continua após a publicidade

Em abril deste ano, um grupo enorme de estudiosos ligados a indústria da Tecnologia da Informação, capitaneados por Elon Musk e Steve Wozniak, instaram a comunidade internacional a congelarem por seis meses os projetos ligados a Inteligência Artificial. O grande motivo desse manifesto é o fato de que os estudos nesta área estão acelerados em uma velocidade inimaginável, causando medo em boa parte daqueles que analisam, pesquisam e desenvolvem ferramentas que usem a IA, simplesmente pelo fato de que a humanidade, segundo quem assina a carta, tende a perder o controle do nosso modo de viver para os "computadores".

O "sinal vermelho" gritou na cara dos intelectuais quando o ChatGPT-4 ganhou vida, entregando as pessoas uma ferramenta muito mais sofisticada do que era imaginado para o momento atual. Mas eu te convido a refletir por uma outra perspectiva, pois será que isso não era de se esperar? Desde o lançamento do PC em 1981, por parte da IBM, pode-se interpretar que o homo sapiens deseja desenvolver uma ferramenta que seja mais inteligente que ele mesmo. Não que esse movimento não deva servir de alerta ou, até mesmo, que não seja importante entender o quão poderosas podem se tornar as máquinas. Mas a questão primordial que todos nós, seres mortais, devemos ter é o de perder o medo da perda, como a própria música diz.

A Inteligência Artificial já está entre nós, ela faz parte da nossa realidade cotidiana há algum tempo. No setor público, por exemplo, ela é fundamental na área de saúde para controle epidemiológico, ao tratar e trabalhar grandes quantidades de dados. Além disso, na oferta de serviços em geral, chatbots e assistentes virtuais são extremamente eficientes para atender ao público com qualidade e em grande escala. Para além destes dois temas, mobilidade urbana, meio ambiente e educação só ganham com o desenvolvimento de dispositivos inteligentes.

Dois grandes medos povoam a mente dos indivíduos quando o assunto é IA, os desafios ligados ao mercado de trabalho e a possibilidade de as máquinas dominarem os humanos. Ambos são combatidos com algo que só nós somos capazes de fazer com alto grau de sofisticação: a cooperação. Somos nós que elaboramos esses mecanismos tecnológicos e digitais, fomos nós que sonhamos em como eles iriam auxiliar-nos, portanto, devemos ser nós os detentores do futuro destas ferramentas, que de uma maneira tão clara só servem como suporte a vida humana.

Aderir aos avanços tecnológicos é algo inevitável, já não podemos mais pensar em nos deslocarmos em uma cidade desconhecida sem a utilização de aplicativos em dispositivos móveis, pois mapas impressos em papel e grandes sinalizações são utensílios escassos. Se nesta viagem hipotética for necessário fazer algum consumo, é provável que meios eletrônicos sejam requisitados, pois o papel moeda perde espaço com uma velocidade jamais vista. Para além disso tudo que foi dito até aqui, seguindo a linha da poesia dos Titãs, é essencial perder o medo da ciência. Em relação a ela, o caminho é da democratização dos avanços encontrados nas "bancadas", por meio da educação, da capacitação continuada e do acesso aos dispositivos eletrônicos inovadores por todas as camadas sociais, para que possamos aprender a lidar com os novos desafios em todo lugar. A humanidade sempre foi capaz de encontrar o caminho para sua sobrevivência, mais que isso, o ponto em que vivemos é prova de que prosperamos, de que dominamos o nosso meio ambiente. O progresso atual é tão forte, que já temos ferramentas de preservação em longuíssimo prazo dos nossos recursos naturais, mesmo que muitas vezes alguns grupos tentem se esquivar dessa capacidade que tem se tornado, em verdade, uma responsabilidade. Como em outros momentos, chegou a hora de refletirmos em como queremos conviver uns com os outros, em como iremos coabitar o globo terrestre, mas não há como evoluir nesse aspecto se o medo estiver nos dominando, pelo contrário, é preciso ter coragem, pois O QUE SE VÊ NÃO SE VIA e O QUE SE CRÊ NÃO SE CRIA.