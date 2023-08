Mapeamento nas políticas públicas

Ao longo dos anos vemos muitas narrativas acerca de implementação de políticas públicas, principalmente no meio digital como as redes socais, do qual agentes públicos sejam eles oriundos de cargos eletivos ou não, utilizam da nomenclatura para enfatizar algo que está sendo ou foi desenvolvido para a população

Infelizmente em muitos desses casos o termo é falado de forma genérica sem nenhuma especificidade, tão somente para angariar o populismo via rede social, fazendo da fala uma ferramenta "meio" com o objetivo de estratégia junto a sociedade e os adeptos a esse populismo.

Outro argumento é a aplicação dessas políticas em determinados locais sem um estudo de caso, simplesmente replicando a política pública que deu certo em algum lugar do mundo, como exemplo fictício: políticas públicas para moradores de ruas em Oslo na Noruega é replicada da mesma forma na cidade de São Paulo - Brasil.

Neste caso fictício é evidente que esta política de Oslo não trará o mesmo impacto, pois temos uma enorme diferença entre os locais em termos socais, econômicos e ambientais distintos.

Outro exemplo prático são as Parcerias Público Privadas, descrevendo mais especificamente sobre Resíduos Sólidos, em que pese a estrutura do projeto seja a mesma, a modelagem do tema precisa ser adaptada a realidade local, partindo de premissas legais (como a questão do tributo - taxa ou tarifa) e até mesmo de avaliações nos fatores que demonstram o Value for Money, do qual vai assegurar o investimento junto aos interessados daquela região.

Fica evidente que será necessário a adaptação de políticas, pois essas serão ajustadas ou até mesmo modificadas para atender às especificidades de diferente contextos ou grupos socais. Esse procedimento é crucial para garantir a excelência no impacto na vida das pessoas.

Partindo dessas premissas, e trazendo o entendimento de Martin J. Willians, cientista social britânico (Cartwright, Nancy e Jeremy Hardie. 2014. Evidence-Based Policy: A Practical Guide to Doing It Better. Oxford: Oxford University Press) para a efetividade das políticas públicas é necessário um mapeamento em cinco fases.

Continua após a publicidade

A primeira fase consiste em Mapear a Teoria da Mudança (ou seja, o mecanismo), isto pode ser visto como uma cadeia causal seguindo desde os aportes iniciais de uma política até seus resultados finais pretendidos, através de atividades, entregas e resultados intermédios. Para maior clareza, este artigo explica o mapeamento de mecanismos usando uma teoria simples e linear da mudança, mas o processo de mapeamento de mecanismos pode ser usado com qualquer estilo de teoria da mudança que o analista prefira. Como exemplo temos a política de melhorar a nutrição materna e infantil. Para fazer isso, o governo deveria fornecer duas entregas principais: aconselhamento nutricional prestado para as mães grávidas e lactantes, e distribuição de alimentos complementares às mães para levarem para casa. Estas entregas conduziriam ao resultado final através de dois conjuntos de resultados intermediários: em primeiro lugar, a conscientização nutricional das mães melhoraria, juntamente com sua recepção dos alimentos suplementares; e em segundo lugar, as mães iriam então decidir usar os alimentos suplementares para si e para seus bebês (ao invés de dá-los a outros membros da família, ou seja, "dispersões" do programa). A fim de produzir essas entregas, o governo necessitava aportes de recursos financeiros adequados para comprar comida e pagar o pessoal, bem como um sistema logístico e um grupo reserva de assistentes para distribuir a comida e o aconselhamento nutricional. As atividades-chave para transformar os aportes em entregas poderiam incluir a aquisição de alimentos, a contratação e treinamento de trabalhadores, e a entrega de sensibilização para as mães elegíveis.

Na segunda fase será necessário o mapeamento de identificação de fatores contextuais, fundamental identificar quais os fatores contextuais que podem influenciar a eficácia da política. Isso pode incluir diferenças culturais, infraestrutura disponível, sistemas de suporte, entre outros.

No mapeamento de resultados com diferentes contextos que tem como a validade externa da política, é a fase três, comparando os efeitos em distintos grupos sociais ou localidades, ou seja, realização de ensaios ou laboratórios na implementação da política com divergências sociais, econômicas e ambiental.

Na fase quatro, a política pública será adaptada (se necessário), com base nos resultados das avaliações feitas anteriormente atendendo as peculiaridades de diferentes contextos. Isso pode envolver ajustes nas abordagens, metas ou mecanismos de implementação.

Por fim a última fase é o monitoramento contínuo do impacto com intuito de garantir a avaliação social e a relevância do seu impacto, dando transparência ao que foi executado e implementado após as adaptações.

Concluindo, a ferramenta para o mapeamento das políticas públicas é essencial para os governos e formuladores de políticas que buscam abordagem mais efetivas e sustentáveis. Seguindo essa abordagem sistemática, é possível garantir que as políticas sem relevantes e bem-sucedidas em diferentes contextos, maximizando seus benefícios para a sociedade.