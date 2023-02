No Carnaval, a camisinha rompeu, não usou ou saiu, busque a Profilaxia Pós exposição ao HIV: o preconceito ao redor de políticas de prevenção

Chegamos ao período mais esperado do ano: o carnaval, onde foliões preparam os últimos detalhes de fantasias após o fim de restrições da pandemia e de um novo governo. Estamos ansiosos em colocar o bloco na rua. E porque não? Sim vamos nos divertir com segurança e "use camisinha". Este é um dos principais momentos do ano na prevenção ao HIV/Aids e que ganham destaque na mídia. A prevenção do HIV e de outras IST- infecções sexualmente transmissíveis sempre foi resumida a essa expressão, popularizada pelas campanhas de conscientização promovidas pelos Governos. Os tempos mudaram, as politicas publicas de prevenção também, mas as informações sobre as novas formas de prevenção ainda estão restritas a um grupo pequeno e a certas datas comemorativas, como o Carnaval.

Infelizmente esta pauta não deveria ser vinculada a datas específicas, porque isso reforça que são só algumas situações que colocam as pessoas em risco, e reforça que pessoas em relações estáveis não têm risco de HIV. Isto ocorre porque os estigmas morais criado ao redor de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs) impende a discussão de forma ampla. Precisamos mais do que nunca falar abertamente sobre HIV e Aids, prevenção combinada, mas com campanhas governamentais bem estruturadas que trabalhem com a comunidade e suas demandas.

Mas o que é prevenção combinada? Durante anos, a prevenção ao HIV/Aids esteve restrita ao uso da camisinha, que é um dos recursos mais relevantes. Mas novas tecnologias foram desenvolvidas reduzindo as chances de contágio através do uso de medicamentos específicos, a PEP. A PEP- Profilaxia Pós Exposição ao HIV, uma medida de prevenção disponível gratuitamente no SUS que reduz a possibilidade de infecção pelo HIV. Isto não quer dizer que não precisamos mais usar camisinha. Não! O uso da camisinha é fundamental para prevenir as Infecções Sexualmente Transmissíveis durante a relação sexual, mas existem pessoas que têm relações sexuais sem o uso do preservativo ou até mesmo usando a camisinha acaba rompendo. Entõa, diante destas situações, tem disponível a PEP, que é visto por muitos como polêmico, mas que, representa avanços imensos e certeiros no controle da epidemia de Aids que vem crescendo. A PEP são medicamentos indicados para o uso depois da exposição sexual ao vírus. E quem pode usar? Qualquer pessoa em situação de risco, como após uma relação sexual desprotegida, por exemplo. E possui eficácia maior do que 90%, onde a pessoa exposta fará o uso dos medicamentos antirretrovirais por 28 dias para evitar a multiplicação do vírus no organismo.

Mesmo disponível para todos gratuitamente o preservativo e os medicamentos antirretrovirais, a atual política de combate ao HIV ainda é fraca, por falhar em atender e acolher as populações em situação de maior risco e vulnerabilidade para a doença, assim como em falar para um público mais amplo e dificultam mudanças palpáveis. Precisamos que todos tenham a acesso à saúde e que a boa informação seja amplificada, diversa e abrangentes. Ainda temos um longo caminho a ser trilhado, pois ainda há muita gente exposta e em situações de suscetibilidade, que desconhecem o uso da PEP ou não encontram o aparato necessário nas redes. Uma boa informação e políticas eficientes, para que as redes de saúde acolham integralmente esses grupos, garantindo a plenitude de seus direitos.

Neste Carnaval, a camisinha rompeu, não usou ou saiu, busque a Profilaxia Pós exposição ao HIV nas UPAs ou UBS da sua cidade!