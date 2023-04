Nossa crise é de Humanidade

Hoje, logo após o café, abri a internet e li um comentário que dizia: "É preferível criar um cachorro do que uma criança sem a atenção necessária". Achei que aquilo queria me dizer algo que a princípio não estava entendendo, parei para refletir, já que momentos antes tinha sido convidado para escrever na coluna do CLP no ESTADÃO sobre gestão pública e aquilo poderia ser um bom assunto.

O que para mim aquilo estaria mostrando? (Pensei). Aí estaria a medida do quanto nós cidadãos estamos perdendo o senso de humanidade, pois quando ao colocar uma criança no nível de um cachorro estaremos rebaixando a condição humana e mostrando o quanto estamos nos esquivando de nossas responsabilidades e procurando o mais fácil em detrimento do esforço que precisamos fazer para a criar um filho Isso reflete a sociedade que é papel do gestor público observar.

Precisamos questionar por que isso está acontecendo com tanta frequência. Se observarmos bem essa frase está refletindo a ausência de duas virtudes humanas: justiça , ao rebaixar a condição humana e responsabilidade ao se esquivar do esforço da criação de um filho. Como a virtude são hábitos que levam o ser humano a sua melhor condição, precisamos observar se em nossos projetos estamos incluindo a observação das virtudes como ponto fundamental para a preservação da sociedade. Como se fosse possível viver bem sem ser humano.

E o que é ser humano? Se não é escolher viver no bem usando as virtudes: bondade, compaixão, empatia, responsabilidade, gratidão, honestidade, humildade, justiça, honra, inteligência, fé, esperança, alegria, compaixão, coragem, perdão, perseverança, carestia e olhando para o próximo?

Se concordamos com isso? Será que seremos felizes vivendo em uma sociedade que não pensa nisso ao planejar suas ações como estado? Planejamos nossa educação, saúde, segurança, economia e cidades pensando na preservação desses valores humanos? Que tal se em cada ação que formos fazer nos perguntasse se ali estaria promovendo a humanidade ou seja as virtudes olhando para o próximo? Para que um dia possamos voltar a viver nossa humanidade e sermos felizes.