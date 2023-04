O Princípio da Igualdade, a prisão especial, a ressocialização e o medo - Aspectos do sistema prisional brasileiro

A celeuma sobre o tema "prisão especial" voltou a discussão nacional nos últimos dias, a partir do julgamento da ADPF 334 pelo Supremo Tribunal Federal, que, atendendo a provocação da Procuradoria Geral da República, aplicou basicamente o Princípio da Isonomia, resolvendo que não cabe prisão especial para os portadores de diploma de ensino superior.

O benefício da prisão especial emerge no Estado Novo (1941), quando se fez inserir no Código de Processo Penal (art. 295, VII) a possibilidade do portador de diploma de ensino superior ser recolhido - durante o período de prisão cautelar - em espaços diferenciados/apartados da população carcerária em geral, sendo decidido pelo STF que a matéria não foi recepcionada (conflito) com o texto da Constituição Federal de 1988, por se tratar medida discriminatória que fere o Princípio da Igualdade.

Mas será que todos estão na mesma página quanto ao benefício em questão?

Em primeiro lugar, cabe distinguir prisão cautelar de prisão pena. A prisão cautelar - onde se aplicava o benefício da prisão especial - ocorre durante a tramitação do processo de julgamento. Existem várias espécies: temporária, preventiva, em flagrante, entre outras. Já a prisão pena ocorre após o trânsito em julgado do processo, quando não há mais a possibilidade de apresentação de recursos. Na prisão penal não havia possibilidade de prisão especial.

Em segundo lugar, a situação geral tratada no dispositivo legal questionado pela PGR (art. 295, VII do CPP) estendia genericamente o benefício da prisão especial cautelar aos "diplomados por qualquer das faculdades superiores da República". No entanto, o julgamento do último dia 30.03.2023 não tratou de outras espécies de prisões especiais, contemplados no próprio CPP e em legislações especiais.

São exemplos: Presidente da República; Ministros de Estado; Senadores; deputados federais e estaduais; Oficiais das Forças Armadas e militares estaduais; Padres, pastores, rabinos e outros sacerdotes; Ministros de tribunais de contas; Delegados de polícia e guardas civis; Magistrados, desde ministros do STF até juízes de tribunais locais; Pessoas que já exerceram a função de jurados; Pessoas inscritas no Livro de Mérito; Advogados.

Mas realmente qual seria o medo da prisão comum a todos? Estaria odiosamente contemplado num sectarismo decorrente de uma sociedade de castas que não admite se misturar com aqueles menos abastados? Nesse caso, o Princípio da Isonomia - previsto no art. 5º da Norma Ápice - onde se determina que todos são iguais perante a lei, sem distinção, realmente estaria sendo atropelado com a existência de um benefício de prisão especial, visto que o dispositivo do CPP de 1941 conflita com as disposições da Constituição Federal de 1988.

A reflexão pode ir um pouco mais além. O sistema prisional brasileiro, que pela legislação tem por finalidade ressocializar o preso em cumprimento de pena privativa de liberdade, de forma a devolvê-lo a sociedade após o pagamento da sua dívida com a coletividade.

A realidade não é bem essa. O sistema prisional está sucateado, superlotado, e com graves notícias de existência de corrupção, privilégios, facções internas que controlam o crime dentro e fora das unidades, entre outras mazelas.

O medo de "se misturar" talvez fundamente a criação - e a manutenção - de benefícios de prisão especial. A ressocialiação não existe para expressivo percentual de detentos, chegando-se ao odioso ditado que "a prisão na verdade é a faculdade do crime".

Sem querer adentrar ao tema da ressocialização, bastante amplo e com várias variáveis a serem estudadas, a questão da superpolulação penitenciária pode ser enfrentada com criatividade. A equação é aparentemente simples: Ou se reduz a população penitenciária ou aumentam o número e a capacidade das unidades prisionais.

Em dissertação de conclusão de curso apresentada junto a comissão de avaliação do Master em Liderança e Gestão Pública - MLG, denominada PROPOSTA PARA UMA POLÍTICA PÚBLICA PARA REDUÇÃO DA SUPERPOPULAÇÃO NO SISTEMA PRISIONAL DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO, foram aprofundados academicamente os estudos sobre alternativas testadas durante a gestão do Administrador de Empresas César José Campos, quando do comando da Subsecretaria de Obras de Segurança Pública do Estado do Rio de Janeiro, em 2018.

A primeira medida estaria na separação total dos apenados segundo o regime de execução da pena. Não há sentido lógico em construir unidades de segurança máxima para a frequência de detentos que já progrediram de regime para o semi-aberto, e, portanto, só vão até a unidade durante o período noturno.

O custo de edificação de uma unidade para detentos que em tese não tem o interesse de fugir, retira a necessidade de edificações robustas, sistemas de vigilância em geral, e, de pessoal para cuidar da segurança e alimentação. Em verdade, aquele que se encontra no semi-aberto precisa de um lugar pra dormir e de controle da sua frequência de entrada e saída da unidade prisional.

Logo, misturar a clientela dentro de unidades de segurança máxima - em alas de regime fechado e alas de regime semi-aberto - é desperdício de espaço e de recursos públicos.

A segregação dessas espécies de presos em unidades distintas, tem efeito direto na redução da população carcerária das unidades fechadas.

Outra saída é a construção de penitenciárias-modelo, pré-moldadas, que possam ser contratadas e replicadas em vários locais, dispensando custos com elaboração de projetos individualizados, licitações independentes, construções demoradas.

No modelo pré-moldado, a unidade prisional é única, permitindo ao construtor a utilização de moldes padronizados pelo Governo para as várias etapas de construção, agilizando a forma de contratação (único padrão de licitação) e a execução com mais celeridade.

Logo, "o medo" de unidades de ressocialização que não cumprem o seu papel institucional parece ser plausível. Existe real e iminente risco a integridade de quem é conduzido ao sistema prisional.

Por meio de saídas criativas e econômicas, o componente "medo" poderia ser atenuado, reduzindo a expectativa de uma "prisão especial" por vários segmentos da sociedade brasileira.