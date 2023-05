Percepção e avaliação da justiça brasileira: Judiciário raiz?

"Sem necessidade de odiar o futebol moderno, o futebol raiz pediu e ganhou passagem nesta Copa do Mundo", disse o jornalista Juca Kfouri para enaltecer a competência, alegria e qualidade técnica da maioria dos jogos ocorridos no mundial do Catar no final do ano passado.

Surgido como uma espécie de brincadeira nas redes sociais há mais de 5 anos, o termo "raiz" se popularizou e busca remeter a uma ideia combinada de genuinidade e autenticidade, quase que num sentido de resgatar a qualidade na essência. Em outras palavras, dizer que algo é raiz seria como expressar um valor de virtude original, pura, por assim dizer.

"Pretendo conduzir a atuação do Conselho Nacional de Justiça com foco na atividade raiz do Judiciário - a eficiência na prestação jurisdicional. É o CNJ raiz que buscamos reforçar, em busca do contínuo aperfeiçoamento da instituição e do servir com excelência a sociedade brasileira". Foi com essa frase que a Ministra Rosa Weber abriu sua primeira sessão como presidente do Conselho Nacional de Justiça (CNJ), chamando a responsabilidade do Poder Judiciário para uma postura de maior conexão com a realidade social e humana do país que clama por uma justiça mais efetiva, acessível e célere.

Ao jogar luz para o reforço do aspecto "raiz" da justiça, a Ministra demonstra que a eficiência que deveria permear os atos de jurisdição ainda está longe do ideal, de maneira que, sobre ela não pesa a menor dúvida de se constituir uma prioridade para os programas, projetos e metas da justiça brasileira. A julgar pelos resultados da recente Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro, coordenada pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ) em parceria com o Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD), a fala da Ministra está plenamente correta.

Realizada entre 18 de abril e 18 de maio de 2022, por meio de formulário eletrônico, e tendo seus resultados divulgados agora neste último mês de abril, o estudo, considerado o mais sério do ramo, aponta que a prestação jurisdicional no Brasil ainda não dissipou alguns críticos distanciamentos em relação à sociedade.

De caráter amplo, a pesquisa destinou seus formulários de perguntas a quatro públicos diferentes: cidadãos que já tenham sido parte em algum processo judicial nos últimos cinco anos, advogados, defensores públicos e membros do Ministério Público. Buscou-se, assim, abranger temas caros à eficiência da justiça brasileira, tais como o acesso à justiça, o acompanhamento processual, a efetividade na garantia de direitos, os serviços jurisdicionais prestados, dentre outros.

Em relação ao acesso à justiça, a pesquisa mostrou que 76,2% dos cidadãos responderam que já deixaram de entrar com processo na justiça por ser complicado e 64,4% discordam que a linguagem jurídica é de fácil entendimento. No que tange a avaliação dos cidadãos sobre os serviços prestados pelo Poder Judiciário, apenas 30,8% disseram estar satisfeitos com os serviços prestados pelos magistrados e 40,6% com os serviços dos servidores. Num recorte específico sobre os meios de comunicação do fórum/tribunal durante o curso do processo judicial, a maior satisfação apurada é com o serviço realizado por videoconferências e a maior insatisfação é com a comunicação via telefone.

A partir de tudo que foi ouvido por parte do cidadão respondente, a pesquisa cuidou de apresentar o relevante Índice de Percepção à Justiça, que é um índice composto que consolida as questões apresentadas por meio de modelo estatístico de regressão logística. Nesse sentido, tem-se que, relativamente à percepção à justiça, a satisfação do cidadão ficou em 26,7% e, por outro lado, a insatisfação em 73,3%.

Quando perguntado aos operadores do direito quais foram, dentro de sua área de atuação profissional, as principais dificuldades na propositura e tramitação dos processos judiciais, a pesquisa revelou respostas diferentes. Para os advogados, as maiores dificuldade são a comunicação com o magistrado (56,1% das respostas) seguida da comunicação com a unidade judiciária (52,6%). Já para os defensores públicos, o acesso ao processo e o cumprimento de prazos são as principais dificuldades, respectivamente com 37,8% e 30,2% das respostas. Por fim, para os membros do MP as principais dificuldades ao longo da propositura e tramitação dos processos judiciais são o ajuizamento da ação (36,2%) e a juntada de documentos ao processo (35,8%).

Principal ponto da reforma do Poder Judiciário ocorrida há 18 anos, a criação do CNJ, executor da pesquisa cujos resultados ora apresentam-se aqui, é, sem dúvida, um marco na história do poder judiciário nacional vindo ao encontro dos anseios da sociedade por maior eficiência da atividade judicial. Ao propor e realizar a Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro, o CNJ mais uma vez se destaca como coordenador e formulador de boas práticas, em especial, no caso da pesquisa, gerando evidências para o contínuo aperfeiçoamento do Judiciário brasileiro.

É inegável que a justiça brasileira obteve avanços extremamente significativos na perspectiva de seu próprio aperfeiçoamento. Iniciativas como a expansão do Processo Judicial Eletrônico - PJe, a instituição do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU, e a recém lançada plataforma Base Nacional de Dados do Poder Judiciário - DataJud, colocam o Poder Judiciário em um patamar muito avançado, por exemplo, em termos de desenvolvimento tecnológico voltado para serviços.

Não se pode perder de vista, no entanto, a atividade raiz do Judiciário - a eficiência na prestação jurisdicional, como bem disse a Ministra Rosa Weber. Os resultados da Pesquisa sobre Percepção e Avaliação do Poder Judiciário Brasileiro estão aí e sinalizam verdadeiras oportunidades de melhoria, com destaque para a perspectiva do pleno acesso à Justiça, condição determinante para a construção de uma sociedade cada vez mais pacífica, justa e inclusiva.