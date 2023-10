POLÍTICA: VENCENDO A FADIGA, FORTALECENDO A DEMOCRACIA

Um dia desses, em um grupo de mensagens no aplicativo WhatsApp, um amigo compartilhou uma reportagem, decepcionante, sobre política. Após este envio, ele soltou a seguinte provocação: " Eu estou cansado de política, vocês não? " Certamente um questionamento que gerou reações e, em boa parte, concordância de outros membros desta comunidade virtual, justamente pelo fato de que esse é um sentimento cada vez mais forte na sociedade.

Ao ler essas mensagens, passei a refletir o quanto encontra-se esgotado o assunto política. Não cabe a mim, nessas poucas linhas, fazer uma análise profunda dos motivos, mas me sinto confortável para realizar duas ponderações. Em muitos casos, a própria classe política tem comportamentos corporativistas, desalinhados com os anseios populares. Seja qual for a origem ideológica, alguns mandatários pouco se importam com o que é fundamental para o povo. Somando-se a isto, a fragilidade ideológica dos partidos, que traçam estratégias eleitorais, mas não atuam no fomento da cidadania e na disseminação do conhecimento em política, também é um ponto crítico que gera deterioração ao tema. Para que o caro leitor possa ter uma ligeira ideia do que penso ser danoso, esses dois tópicos são corriqueiros e ganham holofotes na mídia tradicional e nas redes sociais, gerando parte do desgaste em relação à política.

Ainda diante do "bate papo" no aplicativo WhatsApp, eu entreguei a seguinte frase: "Não podemos, jamais, cansar da política! Ela rege nossas vidas em sociedade, faz parte da nossa essência. Ao cansarmos da política, aproveitadores 'surgem do nada', energizados pela oportunidade de governar os cansados" . Como alguém que ama a ciência política, é claro que essa manifestação que fiz tem inspiração no diálogo socratístico de A República, de Platão. Nele, uma elucubração é cunhada para a história da humanidade: "O preço a pagar pela tua não participação na política é seres governado por quem é inferior". Neste contexto, Platão pondera que a população necessita de governantes que sejam alinhados com as necessidades dos governados e não que desenvolvam o poder coletivo para defender seus interesses privados.

Continua após a publicidade

Na história recente da humanidade, foi possível observarmos o quão nocivo é para uma democracia em que o povo se cansou da política. Muitos ditadores surgiram desse cansaço, sempre se colocando como "salvadores da pátria" e "diferentes dos políticos tradicionais", com projetos devastadores como os de Adolf Hitler, que se aproveitou de uma Alemanha exaurida para derramar ódio e sangue pelo mundo todo. Projetos populistas, sejam eles de esquerda ou de direita, em geral são fáceis de "arrebatar" as pessoas, pois não entendem os problemas sociais em suas complexidades e "entregam" promessas de soluções fantasiosas, mas que na realidade geram impactos ruins ou não "entregam" nada.

Vivemos um momento desafiador para a comunidade global, as informações são transacionadas em uma velocidade inimaginável até poucos anos, a tecnologia chegou em um estágio em que a inteligência artificial pode cumpri tarefas complexas, com celeridade e precisão tão grande que um humano não chega nem perto desse desempenho. Diante desse cenário, sistemas democráticos também são desafiados, não há solução pronta, na verdade é fundamental entender cada realidade e buscar maneiras de potencializar as decisões coletivas. Não podemos nos cansar da política, já que ela não se cansa da gente e que, em verdade, é uma ferramenta de construção de cooperação potente e em larga escala. Devemos estar cada dia mais atentos, devemos debater as necessidades comuns de forma salutar e entendendo os caminhos complexos que nos levam as respostas. Para ser bem sincero, percebo que a sociedade brasileira se cansou de brigas eleitorais, não da política. Eis uma oportunidade para estimularmos o dialogo saudável, construtivo e pacífico, que edifica as relações e a sociedade. Pode até parecer "poético" e soar "inocente", como uma amiga na mesma conversa classificou minha colocação, mas é possível atingirmos esse nível de maturidade, basta querermos.