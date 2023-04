Violência na escola: uma triste realidade

Sempre escrevo sobre educação por questões de formação e não poderia deixar de refletir e trazer essas reflexões...

A percepção e constatação dos profissionais de educação que me relaciono é que com o retorno às atividades presenciais, pós pandemia, os casos de violência na escola aumentaram.

Enquanto instituição social, a escola não fica desapartada da sociedade e com isso diversos fatores afetam muito o cotidiano escolar. Durante a pandemia houve um aumento da evasão escolar, além dos fatores sociais e econômicos que assolaram o país, tais como a violência na sociedade de forma geral, o aumento do desemprego e a volta da fome ao patamar dos anos 1990. Tudo isso corroborou para os índices de violência atual.

A violência nas escolas é o reflexo da violência na sociedade, não é um fator que pertence aos muros da escola. Um exemplo é o próprio aumento da fome que sempre foi uma preocupação com olhar pedagógico, pois atinge o processo de aprendizagem, também atinge o processo de violência, pois há problemas agudos que a envolvem no cotidiano social.

A escola está permeada da violência em pequenas situações, como palavras agressivas, bulling, interrupções de fala, falta de diálogo, expressões preconceituosas, racistas, no discurso de ódio, onde a única maneira de resolver e lidar com os problemas, como se fosse um movimento natural, é com violência. Isso foi se normalizando a ponto de muitas pessoas não visualizarem a violência como ruim, mas como a resposta ao que sentem, sofrem ou simplesmente na defesa do que acreditam.

A questão é que a violência gera sérias consequências na sociedade de forma geral, mas sobretudo no ambiente escolar afetando alunos e professores. Com isso, estamos num momento de fortalecer o papel social da escola, fortalecer, criar e reconstruir laços com a comunidade escolar, investir na capacitação de professores, nas condições estruturais de trabalho, em projetos estruturantes pensando no acolhimento, na aprendizagem dos alunos e voltados para a cultura da paz e, principalmente com ações governamentais em todas as instâncias.