Juiz autoriza exumação para investigação de paternidade

Tribunal de Justiça de São Paulo. Foto: Alex Silva/Estadão

A 2ª Vara da Comarca de Barra Bonita, no interior de São Paulo, acolheu pedido de exumação de cadáver para realização de exame pericial com a finalidade de investigar paternidade post mortem. A decisão foi tomada pelo juiz Bertholdo Hettwer Lawall. A data da exumação será definida pelo Instituto de Criminalística (Imesc).

Segundo informações divulgadas no site do Tribunal de Justiça do Estado, a autora ajuizou ação - em face de duas irmãs -, na qual alega também ser filha do falecido. Para a averiguação, foi realizado laudo pericial entre as envolvidas, mas o exame não foi concluído devido a inconsistências no DNA.

“Em casos inconclusivos, em que impossível a produção de prova técnica outra que não a exumação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo tem entendido pelo deferimento do pleito excepcional”, destacou o magistrado.

Bertholdo Hettwer Lawall pontuou que outros julgados da Corte concluíram pela necessidade do procedimento ‘quando este for o único meio de prova e como forma de garantir o direito da dignidade da pessoa humana, de origem biológica, de filiação e da personalidade’.