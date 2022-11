Bloqueios: Região do Comando Militar do Sudeste é único local de concentração na capital, diz SSP

Publicidade

A Secretaria de Segurança Pública (SSP) informou que o único ponto de concentração de manifestantes bolsonaristas na capital paulista ocorre na região do Comando Militar do Sudeste, no Paraíso, zona sul. Segundo a pasta, a Polícia Militar já fez 147 desbloqueios pelo Estado e se reúne na manhã desta quarta-feira, 2, para avaliar a situação das estradas e definir prioridades para ação. No interior, dezenas de vias seguem com bloqueios.

Balanço da Polícia Rodoviária Federal (PFR), divulgado às 6h, destaca que há três interdições de manifestantes em rodovias federais em São Paulo. No País, o feriado de 2 de novembro começou com ao menos 167 pontos de bloqueio.

Nas redes sociais, a PRF de São Paulo informou que, às 2h, havia bloqueios parciais na Rodovia Presidente Dutra (BR-116), nos kms 130, 159, 161 e 149, além de manifestações nas margens dessa e de outras rodovias no Estado.

Apoiadores de Bolsonaro protagonizam bloqueios em rodovias e estradas brasileiras em vários Estados desde o domingo, quando foi confirmada a derrota do atual presidente, Jair Bolsonaro, nas urnas. O movimento antidemocrático não aceita a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva.

Quase dois dias após confirmação da derrota, Bolsonaro pediu aos manifestantes que não usem “os métodos da esquerda”, que, segundo ele, são violentos. Sem mencionar o rival ou reconhecer explicitamente a derrota, o atual chefe do Executivo disse que manifestações pacíficas são “bem-vindas” e justificou os atos mencionando que os manifestantes estariam indignados com a “injustiça” do processo eleitoral.

Convocação nacional

Nas redes, apoiadores do presidente recortaram trecho do vídeo e compartilham para validar manifestações antidemocráticas. Desde terça, 1°, circulam nas redes convocações para concentrações em frente aos quartéis, como ocorre na capital.

De acordo com a pasta da Segurança de SP, a PM dispersou 147 bloqueios pelo Estado desde segunda-feira, 31, até as 6h da quarta-feira, 2. Dos pontos desbloqueados, sete foram na Capital, 19 na Grande São Paulo e 121 no Interior. A nota da secretaria, porém, não traz um balanço de quilômetros que seguem bloqueados.

A PM encerrou bloqueios no Rodoanel Mário Covas, nas cidades de São Bernardo e Itapecerica da Serra, segundo a SSP. A Rodovia Hélio Smidt, que dá acesso ao Aeroporto Internacional de Guarulhos, tem trânsito parcialmente liberado.

Motoristas enfrentam congestionamento nos dois sentidos da Rodovia Castelo Branco, na altura do km 26, sentido interior em Barueri, na terça-feira, 2 Foto: WERTHER SANTANA/ESTADÃO - 02/11/2022

A Polícia Militar criou ainda na segunda um gabinete de crise para lidar com a situação. Conforme nota, o trabalho feito pela polícia é “contínuo e as tropas especiais, como Choque e BAEPs, estão sendo utilizadas para desbloquear as vias”. As equipes, informa a SSP, tentam a liberação de vias pelo diálogo. “Se não houver resultado positivo, poderão multar os caminhoneiros e fazer uso progressivo da força.”

Em nota, a SSP reforça que cumpre ordens do Supremo Tribunal Federal (STF), que “determinou que as forças de segurança tomem medidas imediatas para impedir as ações de bloqueio nas rodovias de todo o país”.

A pasta frisa que manifestantes que resistiram podem ser multados e presos. A multa prevista é de R$ 100 mil, por hora, para cada veículo que realizar a obstrução de vias.

Interior

No interior, dezenas de rodovias continuam bloqueadas. Mesmo com algumas faixas liberadas para os carros, os protestos causam congestionamentos nas principais estradas.

Na região de Sorocaba, a manifestação no km 101 da Raposo Tavares causa congestionamento de 1 quilômetro em cada sentido. Na rodovia Senador José Ermírio de Moraes (Castelinho), está bloqueada a pista que liga a cidade à rodovia Castelo Branco.

Na região de Campinas, os aliados de Bolsonaro mantêm bloqueada a rodovia de acesso ao Aeroporto Internacional de Viracopos, mas os carros passam pelo acostamento. A rodovia Santos Dumont tem bloqueio no km 47, em Indaiatuba. Na Anhanguera, há interdição no km 120, em Americana, com uma faixa está liberada no sentido do interior. A Rodovia dos Bandeirantes está bloqueada no km 107, em Hortolândia. A D. Pedro I tem bloqueio no km 74, sentido de Jacareí.





Em outras regiões do interior, há bloqueios na rodovia Marechal Rondon, em Botucatu, São Manuel, Lençóis Paulista, Agudos, Bauru e Lins. Além de Sorocaba, a Raposo Tavares registra manifestações com bloqueios total ou parcial em Itapetininga, Ourinhos, Assis, Palmital, Presidente Bernardes e Presidente Epitácio, na divisa de São Paulo com Mato Grosso do sul.