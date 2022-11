Boa vontade nos mercados alivia pressão sobre Lula - por enquanto

Publicidade

Uma das grandes perguntas sobre o futuro governo Lula é sobre a duração da “lua de mel” do novo presidente. Que ela será curta, parece muito provável. Essa tem sido a sina de todos os outros presidentes da região, às voltas com dificuldades econômicas e uma classe média bastante insatisfeita. Mas o tempo e a intensidade dessa lua de mel podem ser bastante importantes para algumas definições fundamentais sobre a política econômica e a coalizão de Lula.

Por enquanto, o futuro governo se beneficia de um clima relativamente tranquilo no mercado financeiro, mas que pode acabar abruptamente. Isso é crucial para o futuro governo pois, nesse início de transição, Lula enfrenta um jogo bastante complicado de expectativas, no qual os agentes econômicos - e especialmente os investidores - têm um papel muito importante.

A política econômica de Lula pode ser resumida, muito simplificadamente, em três objetivos difíceis de conciliar: 1) subir os gastos públicos (acabando com o teto para “incluir os pobres no orçamento” e aumentar os investimentos); 2) evitar aumento de impostos generalizados, focando apenas nos ricos; 3) garantir estabilidade, evitando uma crise de confiança nos mercados. Com a dívida pública em níveis elevados, é difícil subir gastos sem aumentar impostos. O risco de uma crise de confiança pode permear o governo desde o início.

Expectativas são altas na Bolsa de Valores de São Paulo em relação ao governo eleito Foto: DANIEL TEIXEIRA/ESTADÃO

A primeira semana de transição foi boa para Lula. Mesmo sem indicar um ministro para a área econômica, e indicando um aumento dos gastos acima de 1% do PIB em 2023, não houve reação negativa nos mercados. Pelo contrário; o dólar se aproximou de R$ 5 e o otimismo com a agenda ambiental começou a destravar investimentos estrangeiros.

Se essa boa vontade continuar pelas próximas semanas, Lula poderá seguir adiante com um plano mais generoso para gastos em 2023. Isso facilitará suas negociações com a futura base no Congresso, o que pode levar a uma coalizão mais bem organizada. Entretanto, se as condições de mercado piorarem rapidamente, tende a ocorrer o inverso: Lula provavelmente precisaria enxugar seus planos e promessas para 2023, e se veria com menos poder de barganha no congresso. O risco de sofrer uma derrota prematura na disputa das presidências de câmara e senado também cresceria.

É muito difícil antecipar qual será exatamente a reação do mercado. Fatores externos também pesam. Mas é preciso estar atento a esse jogo de expectativas, ainda mais nesse período de formação de governo. Quanto mais boa vontade dos mercados agora, mais longa pode ser a lua de mel de Lula com seus eleitores.